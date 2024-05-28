Потап заявив, що штучний інтелект — йому не конкурент: на «пупиришки» точно не потягне

Схоже, репер Потап відверто нудьгує і не знає, чим йому зайнятись: він постійно їздить по світу без будь-якої цілі і описує свої подорожі у соціальних мережах. Так, після Болгарії репер-менеджер опублікував наступний пост з борту літака, повідомивши, що направляється у Барселону (а ви чекали, що в ТЦК?).

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«Останнім часом для мене стало звичним літати між Дубаєм, Маямі, Лондоном і Барсою, впевнено ставимо на карту Софію як місто з великим і стрімким розвитком шоу-бізнесу», — написав він.

При цьому «дядечко По» патріотично додав, що «професіоналів з України цінують у всьому світі, ми вміємо працювати і любимо нашу Батьківщину, не втомлюючись говорити про неї та допомагати!

А вже сьогодні Потап похвалився (певно, вже з Барселони), що такі «специ» як він, не бояться конкуренції ні з зарубіжними колегами, ні навіть зі штучним інтелектом (АІ).

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Справжній "спец" дядечко По

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«Я не сприймаю АІ як конкурента, однак він може стати крутим помічником у генеруванні творчих ідей. А як ви думаєте, хто переможе у цій битві: АІ чи люди?» — запитав Потап.

У відповідях читачі, на подив, не надто сильно докоряли йому «ухилянством» та іншими неприємними речами, а писали свої справжні думки. Хоча серед іншого були і натяки на те, що для таких пісень як «Молоко» Насті, де просто безглуздо римуються слова «Портофіно — синьоріна» ніякий інтелект, по суті, і не потрібен.

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До яких висновків після відповідей прийшов Потап, дізнаємось з його наступних постів.

Нагадаємо, що ще зовсім нещодавно чоловік підвів підсумок перших 43 років власного життя, показавши миле дитяче фото.

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