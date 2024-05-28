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Клуб споживачів

Раз на місяць заморожую активоване вугілля: Олена Матвєєва порадила незвичний спосіб боротьби з неприємними запахами

16:16 28 травня 2024
Холодильник

Багато господинь перед приходом гостей висипають в унітаз ложку солі, яка видаляє з нього і всієї ванної кімнати неприємні запахи.

Також для усунення ароматів в будинку використовують ароматизовані масла, свічки, освіжувачі повітря або дезодоранти. Аде як бути з холодильником, де з'явився неприємний запах? Адже використовувати шкідливу хімію там, де знаходяться продукти — не тільки нелогічно, але й небезпечно.

Вихід, як стверджує експертка з чистоти Олена Матвєєва, є. І назва йому — активоване вугілля.

2 таблетки засобу треба добре подрібнити, далі — додати 2 чайні ложки звичайної харчової соди. Таку суміш залишаємо у невеликій ємності у холодильнику чи морозильнику на місяць.

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Саме так гарантовано можна позбутися неприємних «ароматів» в цих побутових пристроях.

Нагадаємо також про поради Олени для чищення унітазу — за її «рецептом» можна позбутися навіть столітнього нальоту.

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