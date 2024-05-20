Господині в усьому світі не дуже полюбляють таку «нецікаву» роботу, як очищення сантехніки, і особливо унітазу. Тому постійно придумують різні хитрощі для того, щоб полегшити це завдання.

ВІДЕО ДНЯ

«Очистити швидко та просто унітаз від бруду та іржі вдається не всім. Але є не зовсім звична порада, якою я б хотіла з вами поділитися, — говориться у відео, яке розмістила у себе на сайті експертка з чистоти Олена Матвєєва. — І для цього нам знадобляться всього лише 2 інгредієнти, притому самі прості».



Ця «ароматна суміш», за словами Олени, може видалити і нальоти, і бруд, і відкладення, а для її приготування знадобляться всього два інгредієнти — лимонна кислота і зубна паста. Сама Олена купує недорогу пасту, так як використовує здебільшого у господарстві.

Готувати «суперсуміш» неважко: вичавлюємо з тюбика зубну пасти і додаємо до неї одну столову ложку лимонної кислоти. Все це перемішуємо, щоб отримати густу субстанцію. Але якщо все спочатку виходить дуже сухим, то можна додати трохи води.

При цьому слід пам'ятати, що із засобами, у складі яких є кислота, слід працювати в гумових рукавичках, і не залишати суміш надовго на поверхні сантехніки, так як кислота може роз'їсти верхній шар покриття, і воно буде зіпсовано назавжди — стане шорстким, і буде бруднитися швидше.

РЕКЛАМА

Тому довше, ніж 30 хвилин, суміш тримати на поверхні унітазі не варто, і через вказаний час змити.

РЕКЛАМА

«І тепер можемо дивуватися, якою незвичайно чистою стала наша сантехніка», — звертає увагу експертка.

Також Олена пропонує на своєму сайті інші методи очищення «білого друга».

РЕКЛАМА

Також нагадаємо, що у Піднебесній є свої секрети чищення унітазу.

230

Читайте нас у Facebook