40.19 / 40.80 43.65 / 44.42
Київ: +26
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Навмисне вдарив кілька разів і втік: популярна співачка потрапила в аварію

17:15 28 травня 2024
SKYLERR

Популярна співачка, виконавиця хіта «Вечорниці» SKYLERR, яка брала участь у нацвідборі на «Євробачення», потрапила в ДТП. В її автівку декілька разів навмисне вдарив водій позашляховика, обматюкав дівчину та втік. Про це вона розповіла в інстаграмі та показала фото.

«Я їхала лівою крайньою смугою, могла повертати наліво повністю законно за всіма правилами дорожнього руху. Чекала, поки проїдуть зустрічні машини. Стояла на зеленому світлі, після чого почула, як в мене втаранився Mitsubishi Pajero. Він в'їхав в мене навмисно декілька разів. Проїхався по узбіччю, показав мені непристойні жести, поматюкався і просто поїхав. У мене був шок. Я зупинилася. Переді мною стояла ще одна машина, яка також мала повертати наліво. Вони вже виступили як свідки», — поділилася SKYLERR.

Вона також розповіла, що вони поїхали за тією машиною та знайшли її покинутою на заправці неподалік. Як запевнила SKYLERR, обійшлося без травм.

РЕКЛАМА

«Він дуже сильно в'їхав і пощастило, що я була пристебнута. І дуже швидко приїхала поліція. Намагаємося все з'ясувати», — розповіла співачка.

РЕКЛАМА

Вона припускає, що водій міг перебувати під впливом наркотиків.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Анастасія Приходько потрапила в ДТП на Черкащині.

РЕКЛАМА

А блогерку Дашу Квіткову суд визнав винною в маштабній аварії в Києві.

Фото: instagram.com/skylerr_official

196

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

карти Таро

Стрільцям — Колесо Фортуни, Тільцям — Королева Мечів, а Терезам — Закохані: що обіцяють карти Таро на червень 2024 року

цибуля

Жовтіє перо цибулі? Негайно вживайте заходів: на каналі «Дім та присадибна ділянка» розповіли, що потрібно дати рослинам

міль

Міль в будинку: ці секрети допоможуть вигнати «непрохану» гостю

Як вимити сковороди та каструлі до блиску

Вимити сковороди та каструлі до блиску: кілька порад, як це просто зробити

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту