Навмисне вдарив кілька разів і втік: популярна співачка потрапила в аварію

Популярна співачка, виконавиця хіта «Вечорниці» SKYLERR, яка брала участь у нацвідборі на «Євробачення», потрапила в ДТП. В її автівку декілька разів навмисне вдарив водій позашляховика, обматюкав дівчину та втік. Про це вона розповіла в інстаграмі та показала фото.

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«Я їхала лівою крайньою смугою, могла повертати наліво повністю законно за всіма правилами дорожнього руху. Чекала, поки проїдуть зустрічні машини. Стояла на зеленому світлі, після чого почула, як в мене втаранився Mitsubishi Pajero. Він в'їхав в мене навмисно декілька разів. Проїхався по узбіччю, показав мені непристойні жести, поматюкався і просто поїхав. У мене був шок. Я зупинилася. Переді мною стояла ще одна машина, яка також мала повертати наліво. Вони вже виступили як свідки», — поділилася SKYLERR.

Вона також розповіла, що вони поїхали за тією машиною та знайшли її покинутою на заправці неподалік. Як запевнила SKYLERR, обійшлося без травм.

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«Він дуже сильно в'їхав і пощастило, що я була пристебнута. І дуже швидко приїхала поліція. Намагаємося все з'ясувати», — розповіла співачка.

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Вона припускає, що водій міг перебувати під впливом наркотиків.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Анастасія Приходько потрапила в ДТП на Черкащині.

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А блогерку Дашу Квіткову суд визнав винною в маштабній аварії в Києві.

Фото: instagram.com/skylerr_official

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