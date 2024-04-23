Даша Квіткова зізналась, яке покарання понесла за скоєну нею ДТП

Блогерка-мільйонниця Даша Квіткова, якій приписували роман з одруженим чоловіком, вперше розповіла про наслідки масштабної ДТП, яку вона спричинила влітку минулого року. Суд визнав Дашу винною та призначив покарання. Вдаватися в подробиці Квіткова не стала. Проте зазначила, що все вирішилось згідно чинного законодавства. Вона сплатила компенсації потерпілим. Наразі її не позбавили водійських прав. Але Даша відмовилася від самостійного керування, їздить з водієм.

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«Все закінчилося згідно з законом України. До мене претензій немає. Я виплатила все по закону. У мене є водій. У мене є права, але є дуже багато роботи, тому комфортніше з водієм», — зізналась Квіткова в інтерв'ю «Люкс ФМ».

Нагадаємо, в серпні 2023 в Києві сталася масштабна ДТП, в якій зіткнулося три елітні автівки. Обійшлося без серйозних травм, лише одна з пасажирок травмувала руку. Суд визнав Квіткову винною в ДТП.

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Фото: instagram.com/kvittkova

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