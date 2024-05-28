Ніякої аміачної селітри! Автори каналу «Наша дача» розповіли, як проводять перше підживлення низькорослих томатів

Близький прихід літа прискорив роботу на дачах та городах українців: поки автори каналу «Дім та присадна ділянка» проводять профілактику проти фітофторозу, їх колеги з каналу «Наша дача» зайняті підживленням низькорослих томатів, які висадили тиждень тому.

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«Пройшло три дні після висаджування томатів, і у них з'явилися свіженькі корінчики. Тобто коренева система почала розвиватися, і зараз потрібно додатково її простимулювати, — говорить ведучий каналу і підкопує один кущик розсади, показуючи молоді корінчики.

Також аграрій наголошує, що якщо розсаду добре не полили при висадці, то це потрібно зробити зараз, тому що коренева система — це фундамент, на якому буде розвиватися рослина.

Чим краще підживити зараз рослинки? Враховуючи те, що низькорослі томати будуть рости на три стебла (а це — відповідно, багато зеленої маси і згодом багато китиць) рослинкам потрібно дати добриво з великим вмістом азоту, який сприяє набору саме зеленої маси.

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«Якщо у вас немає саме такого добрива, яке використовуємо ми, то можна застосувати будь-яке комплексне мінеральне добриво, в якому азоту буде вдвічі більше, а фосфору та калію — вдвічі менше. Бажано, щоб були мікроелементи», — звертає увагу агроном.

При цьому він не радить низькорослі томати підживлювати суто азотними добривами на кшталт аміачної селітри. Тому що окрім жирування таке підживлення не принесе. До речі, також для першого підживлення можна використати розчин курнику або навозу коров'ячого. Тільки половинку півлітрової баночки на 10 літрів води. В курнику та в коров'яку є всі елементи, в тому числі і азот в підвищеній концентрації, які зараз так необхідні для рослин.

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Також аграрій демонструє томати, які були висаджені іншими господарями як приклад того, що саме така розсада потребує підживлення азотом. За порадою їх підживлення курячим послідом — курником. Також можна приміняти концентрат для росту в пропорції 25 мл речовини на 10 літрів води. Крім того, варто додати трішки укорінювача, тому що укорінення будь-яких рослин після висадки — корисна справа. Його можна додавати половину від норми, яка рекомендовано виробником, адже навіть така невелика кількість буде пришвидшувати розвиток подальший розвиток кореневої системи. По 0,7 літра під кожен корінець.

Після підживлення обов'язково потрібно провести рихлення підкореневої зони для того, щоб коріння могло дихати та отримувати достатньо кисню. А з врахуванням того, що насувається спека, треба обов'язково провести мульчування ґрунту. Для цього автори каналу використовують солому або підсушену траву.

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Продовження розповіді аграрія — практика дивіться на останніх хвилинах відео.

Нагадаємо, що раніше «ФАКТИ» розповідали про поради аграріїв-практиків на випадок пожовтіння пера цибулі.

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