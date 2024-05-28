Захищаємо томати від шкідливого грибка: на каналі «Дім та присадибна ділянка» поділились досвідом боротьби з фітофторозом

Вирощування томатів — справа працезатрата та досить кропітка, і після першого підживлення розсади потрібно ще провести низку необхідних робіт.

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Зокрема, експерти каналу «Дім та присадибна ділянка» зазначають, що необхідні профілактичні заходи проти фітофторозу — грибкового захворювання, яке уражує томати.

«Хвороба проявляється на листках, стеблах, плодах. Джерелом інфекції є уражене збудником насіння, рештки рослин, близько розміщені посадки томатів», — пояснює пані Надія.

Тому не можна допускати контакту листків, стебла з ґрунтом. А також обрізати старе, сухе, хворе листя, утримувати міжряддя у чистому, розпушеному стані.

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Для боротьби з захворюванням аграрії використовують фітоспорин — мікробіологічний препарат для захисту рослин від грибкових та бактеріальних інфекцій, який не містить шкідливих або агресивних хімічних речовин.

«Дія фітоспорину заснована на тому, що корисні бактерії знищують збудників хвороб, обволікаючи рослини живим захисним коконом. Фітоспорин проникає всередину рослини і поширюється по її судинній системі. І це дає змогу захистити рослину», — пояснює блогерка.

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За її словами, фітоспорин можна використовувати не тільки для томатів, але й для перцю, баклажан, огірочків. Тоді ці рослини швидше ростуть, набирають зелену масу, краще цвітуть і зав'язують плоди.

При цьому знайомі нам аграрії використовують пасту препарату. Спочатку робиться концентрований розчин, на основі якого будуть виготовлятися робочі розчини.

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«Про всі тонкощі підготування розчину, терміни та час проведення профілактичних обробок томатів, я розкажу у відео. Приємного вам перегляду», — бажає пані Надія.

Нагадаємо, блогерка Катерина Мазурець розповіла про тонкощі зберігання часнику — саме так він пролежить довго, і без спеціального посуду.

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