«Я відьма»: Лілія Ребрик зізналась, чи задоволена фігурою після третіх пологів

Телеведуча та акторка Лілія Ребрик, яка в березні народила третю доньку Аделіну, вже повернулася до роботи і змогла вдягти свої театральні та сценічні костюми. За її словами, вона ще не у тій формі, в якій хотіла б себе бачити. Але в костюми «влізла», і це вже прекрасно.

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«Люди компліменти роблять. І підписники пишуть: „Лілю, як ви так швидко в форму прийшли?“ Жартую, що я відьма, — зізналась ведуча в інтерв’ю. — Насправді я до цього спокійно ставлюся. Зараз мені можна і не бути в ідеальній формі, бо я не так давно народила, плюс — годую, ясна річ, що маю їсти, а не сидіти на дієтах. Хоча завдяки Адельці перейшла на правильне харчування. Чоловік каже, що я красива, і я йому вірю. Та хіба у фігурі щастя?»

На думку Ребрик, важливо, як людина себе почуває. Якщо зайві кілограми заважають жити, дають зайве навантаження на коліна, ноги, спину, то їх треба скинути, щоб полегшити собі життя.

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«Це повага до себе, це здоров'я. А якщо вони не заважають, не цим має бути зайнята моя голова. Зараз так багато інших проблем і моментів, куди треба свою енергію випромінювати», — впевнена Лілія.

Раніше Лілія Ребрик розповіла про те, що вона вважає найбільшим досягненням у житті.

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