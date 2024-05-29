Чи зараховують до страхового стажу період строкової служби у радянській армії та як його підтвердити: роз'яснення ПФУ

Громадянам, які досягли пенсійного віку та мають необхідний для призначення пенсій страховий стаж, призначається пенсія, а тим, хто такого стажу не набув, у 65 років призначають соціальну допомогу. До страхового стажу зараховують документально підтверджені періоди роботи, в тому числі й час строкової служби у війську за часів Радянського Союзу.

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Так, в ПФУ пояснили, що основним документом, який підтверджує стаж роботи до 1 січня 2004 року, є трудова книжка. Запис про проходження строкової військової служби вноситься до трудової книжки на основі військового квитка.

Якщо у трудову книжку такий запис внесено, у тому числі зазначено номер військового квитка та дату його видачі, то сканувати військовий квиток та додавати його до електронної трудової книжки не обов’язково.

Якщо ж у трудовій книжці не зазначено період строкової військової служби або період зазначено, але в підставах не внесено номер військового квитка та дату його видачі, тоді для підтвердження періоду військової служби військовий квиток потрібно відсканувати та додати до електронної трудової книжки.

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Нагадаємо, що цієї весни парламент оновив правила нарахування страхового стажу. Незалежний експерт Сергій Коробкін пояснював, як віднині враховуватимуть страховий стаж, набутий за кордоном, у тому числі в країнах СНД та росії, а також тим, хто був вимушений виїхати з тимчасово окупованого Криму.

Фото з Вікіпедії

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