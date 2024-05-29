Частина провини за подорожчання електроенергії та зростання обсягу збитків на енергоринку може лежати на керівництві Національного банку, яке неналежним чином виконує обов'язки з нагляду за банківським сектором. Про це у коментарі сказав експерт та журналіст Володимир Горковенко. Так він прокоментував останні дані НБУ щодо зниження прогнозів регулятора щодо зростання ВВП на 0,6% через російські атаки на українську енергосистему.

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«Безумовно, головним і визначальним фактором збитків для економіки в цілому і для енергетики зокрема є російська агресія. Атаки на об'єкти критичної інфраструктури, особливо генеруючі потужності, — це чинник номер один, який призводить до дефіциту електроенергії в системі й подальших негативних наслідків для бізнесу і громадян. Проте показово, що сам Нацбанк, який дає такі негативні прогнози, може напряму впливати на їх поліпшення», — вважає експерт.

За його словами, одним з прикладів бездіяльності попереднього керівництва Національного банку стало продовження роботи фінансових установ, що мають ознаки ненадійних. Через що збитків зазнали державні структури, зокрема «Укренерго», відповідальне за діяльність розподільчих мереж електроенергії по всій країні.

«Звичайно, Нацбанк зараз рахує відсотки, на які впаде ВВП. Проте, якби свого часу регулятор подбав про виведення з ринку недобропорядних учасників, в „Укренерго“ сьогодні було б набагато більше коштів для ремонтів і відновлювальних робіт. Йдеться про ситуацію довкола товариства „Юнайтед Енерджі“, яке отримало від держави електроенергію на початку повномасштабного вторгнення та не розрахувалось за неї. Гарантом угоди на понад 1 млрд грн виступає банк „Альянс“. Проте він відмовився від виконання своїх зобов'язань. Суди тривають уже два роки, а Нацбанк закриває очі на те, що цей банк все ще працює на ринку. Якби таких ситуацій було менше, можливо, не довелось би підвищувати ціну на електроенергію», — зазначив Володимир Горковенко.

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На його думку, понад 1 млрд грн коштів, які «зависли» в банку «Альянс» і які не отримує «Укренерго» протягом тривалого часу, — це лише незначна частка ресурсів, які могли б ефективніше допомагати енергосистемі у скрутний час, якби регулятор банківського ринку відповідальніше ставився до виконання своїх зобов'язань. Медіа неодноразово інформували, що аналогічно ситуації з «Укренерго» «Альянс» також не виконує гарантійні обов'язки за низкою інших контрактів перед державними структурами, зокрема Міноборони, Національною службою здоров'я, Оператором газотранспортної системи України, «Нафтогаз Трейдингом» та Адміністрацією морських портів України.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Нацбанк розглядає можливість виведення банку «Альянс» з ринку. Інформаційну кампанію проти «Укренерго», яку розпочали деякі блогери, медіа пов'язували саме з позаплановими перевірками НБУ в «Альянсі». Експерти також відзначали, що між заборгованістю банку «Альянс» перед «Укренерго» та ймовірним майбутнім подорожчанням електроенергії є пряма залежність.

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Фото з Вікіпедії

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