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москва у вогні: в столиці країни-агресорки сталася сильна пожежа (відео)

9:25 30 травня 2024
Рятувальники мнс рф

У столиці рф москві в четвер, 30 травня, сталася потужна пожежа на складі площею дві тисячі квадратних метрів. Для гасіння полум'я задіяний гелікоптер.

Про це повідомляють російськи Telegram-канали.

Зазначається, що вогняна НП сталася на сході москви в Новогіреєвському районі. Через сильну пожежу була перекрита Мартенівська вулиця, де розташована ця будівля.

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Російські МНСники кажуть, що гасіння пожежі на складі у Москві ускладнює "високе пожежне навантаження будівлі"

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Зазначається, що усередині знаходяться місткості з легкозаймистою рідиною.

 

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Також в російському міністерстві розповіли, що вогонь намагаються загасити 120 пожежників, задіяні 40 одиниць техніки та гелікоптер Ка-32.

Як пише російська преса, пожежі на складі на сході Москві надали 3-й ранг складності. Місцеві жителі розповіли, що було чути якісь «хлопки» під час вогняної НП.

Нагадаємо, що лише 10 травня вночі «невідомі» дрони атакували НПЗ біля москви — там теж спалахнула потужна пожежа. При цьому місцева влада запевняла, що постраждалих не було.

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