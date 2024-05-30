Анастасія Заворотнюк померла після тяжкої хвороби

Минулої ночі померла російська акторка, зірка серіалу «Моя прекрасна няня» Анастасія Заворотнюк. Їй було 53 роки. Причиною смерті стала онкологія. У 2019 році в Анастасії Заворотнюк виявили агресивну пухлину мозку. Відтоді «няня Віка» не з'являлася на публіці, відчайдушно боролася з хворобою. Два тижні тому артистці стало гірше.

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Про смерть Заворотнюк повідомили на її офіційній сторінці в інстаграмі.

«Неможливо усвідомити і дуже складно підібрати потрібні слова. Сьогодні вночі після тривалої та тяжкої хвороби пішла з життя наша Настя. Ми дякуємо кожному з вас, хто щиро бажав добра, молився за здоров'я та вірив. Настя завжди відчувала і дуже цінувала вашу підтримку», — йдеться в повідомленні.

Також на сумну звістку відреагувала донька Заворотнюк Анна, яка мешкає з чоловіком за кордоном.

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«Вчора вночі нам зателефонували і сказали, що тебе більше немає. Мам, ти найкраще що в мене було. Я дуже пишаюся, тим що я твоя дочка. Я завжди любитиму і пам'ятатиму тебе такою щасливою, люблячою і неймовірною, такою як у цей дощовий день», — написала Анна.

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Дату та місце поховання родичі акторки обіцяють повідомити згодом.

Нагадаємо, У Заворотнюк залишилося троє дітей: від другого шлюбу — дочка Анна та син Майкл, від третього з фігуристом Петром Чернишовим — Міла. Якраз після народження доньки в Анастасії діагностували рак.

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Родичі відчайдушно боролися за її життя, застосовуючи наявні новітні технології. Кажуть, через це Чернишов вліз в страшенні борги.

Колишній чоловік Заворотнюк Олаф Шварцкопф назвав її хворобу розплатою за гріхи молодості.

Фото: www.instagram.com/a_zavorotnyuk

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