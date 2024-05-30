Періс Гілтон показала сина Фенікса під час відпустки на Гаваях
43-річна діджейка Періс Гілтон, яка нещодавно відсвяткувала свій день народження, поділилася в TikTok відео, на якому вона плаває зі своїм 16-місячним сином Феніксом Барроном під час відпустки на Гаваях.
«Вперед!» — сказала Гілтон на початку кліпу, несучи на руках Фенікса, який був одягнений у синій капелюх від сонця і мав пов'язки для плавання на рукавах, пише Рeople.
Мати двох дітей, була одягнена в чорне бікіні і чорний сітчастий топ, підстрибувала у воді, поки Фенікс плескав руками, а потім пішла під тунель у відкритому басейні.
«Ось ми і під тунелем, штовхаємося», — сказала Гілтон, коли Фенікс променисто посміхнувся.
Малюк схвильовано заверещав на руках у матері, коли її чоловік Картер вигукнув з-за камери: «Так!»
«Пригоди з Baby P», — підписала Періс Гілтон чарівне відео в TikTok. Вона також поділилася кліпом у своїх Instagram stories з підписом: «Переживаю дитинство в @grandwailea @waldorfastoria @hilton».
Окрім Фенікса, бізнесвумен також є мамою доньки Лондон, яку вона народила в листопаді 2023 року.
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