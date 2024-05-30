Періс Гілтон показала сина Фенікса під час відпустки на Гаваях

43-річна діджейка Періс Гілтон, яка нещодавно відсвяткувала свій день народження, поділилася в TikTok відео, на якому вона плаває зі своїм 16-місячним сином Феніксом Барроном під час відпустки на Гаваях.

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«Вперед!» — сказала Гілтон на початку кліпу, несучи на руках Фенікса, який був одягнений у синій капелюх від сонця і мав пов'язки для плавання на рукавах, пише Рeople.

Мати двох дітей, була одягнена в чорне бікіні і чорний сітчастий топ, підстрибувала у воді, поки Фенікс плескав руками, а потім пішла під тунель у відкритому басейні.

«Ось ми і під тунелем, штовхаємося», — сказала Гілтон, коли Фенікс променисто посміхнувся.

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«Пригоди з Baby P», — підписала Періс Гілтон чарівне відео в TikTok. Вона також поділилася кліпом у своїх Instagram stories з підписом: «Переживаю дитинство в @grandwailea @waldorfastoria @hilton».

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Окрім Фенікса, бізнесвумен також є мамою доньки Лондон, яку вона народила в листопаді 2023 року.

Раніше повідомлялося, що Періс Гілтон знялась у відвертій фотосесії, підтримавши тренд Б’янки Цензорі.

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