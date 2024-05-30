Григорій Козловський отримав медаль міністра Умєрова «За сприяння обороні»

Засновник ФК «Рух» Григорій Козловський отримав відзнаку міністра оборони України — медаль «За сприяння обороні».

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Як зазначив Григорій Козловський, кожна нагорода є приємною несподіванкою і ця відзнака — не виключення. Але допомога ЗСУ робиться не заради нагороди, а виключно тому, що це обов’язок кожного українця і ми робимо це задля того, щоб наблизити нашу Перемогу над окупантами.

«Звісно, приємно отримати відзнаку від Міністра оборони України. Це свідчення того, що „Рух“, Emily Resort — вся наша велика команда докладає багато зусиль, аби постійно підтримувати українських військових. Це не лише моя нагорода, а наше спільне досягнення — менеджменту та працівників „Руху“ та Emily Resort, і я хочу привітати їх з тим, що їхню роботу гідно оцінили. Всі ми вдячні за це та вкотре закликаємо — не можна зупинятись в допомозі військовим, особливо в такий важкий час. Попереду багато роботи і підтримка наших захисників не зупинятиметься», — зазначив Григорій Козловський.

"Це не лише моя нагорода, а наше спільне досягнення – менеджменту та працівників «Руху» та Emily Resort", - зазначив Григорій Козловський

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Варто відзначити, що Григорій Козловський активно допомагає ЗСУ, регулярно передає захисникам різноманітне спорядження, техніку та допомагає фінансово.

Командир 45-ї ОАБр Олег Файдюк особисто подякував бізнесмену, ФК «Рух» та Emily Resort за допомогу, яку вони надають військовим.

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«Але також приємно вручити відзнаку міністра оборони України, адже це показник великої підтримки воїнів. Не можна опускати руки, а слід продовжувати всім разом наближати Перемогу України над окупантами. Благодійні фонди, волонтери, кожен українець — всі зараз об’єднані спільною метою і роблять все від себе можливе, аби в Україні запанував мир. Кожна гривня, кожне слово підтримки — все це важливо для ЗСУ і дійсно допомагає військовим», — сказав командир 45-ї ОАБр Олег Файдюк.

Раніше Григорій Петрович Козловський отримав відзнаку «За сприяння Збройним Силам України» від імені Валерія Залужного.

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Крім нагороди, Григорій Козловський отримав подарунок — бойову гуцульську сокиру. На ній є сакральне гравіювання як символ бойового духу і незламності та цитата з фільму «Довбуш» і автографом відомого українського актора Олексія Гнатковського.

За свою діяльність у допомозі воїнам Григорій Петрович Козловський отримав відзнаку ЗСУ «Знак пошани» — найвищу нагороду, яку може отримати цивільна людина. Командування Повітряних сил Збройних сил України нагородило Григорія Козловського відзнакою «Доблесть і честь».

На фото у заголовку: Григорій Козловський — почесний президент ФК «Рух» (Львів), бізнесмен і меценат

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