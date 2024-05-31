У Харкові четверо загиблих після влучення ракети у п'ятиповерхівку (фото, відео)

У ніч проти 31 травня військові рф завдали удари п'ятьма ракетами С-300 по Харкову. У Новобаварському районі було влучання у житлову забудову — п'ятиповерхвий будинок. Наразі відомо про чотирьох загиблих та щонайменше 23 постраждалих.

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За інформацією очільника ОВА Олега Синєгубова, ворог знову застосував тактику подвійного удару — вдарив другий раз ракетою у той час, як на місці влучання працювали медики, рятувальники та правоохоронці. Серед поранених — медик екстреної медичної допомоги, пошкоджене авто «швидкої».

«Окупанти вдарили ракетами С-300 по Новобаварському району Харкова. Усі влучання — виключно цивільна інфраструктура», — додав він.

Фото ДСНС

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Як повідомляють в МВС, одна з ракет поцілила у п'ятиповерховий житловий будинок, де були повністю зруйновані конструкції з 3-го по 5-й поверхи одного з його під'їздів. Також пошкоджені житлові будинки, надвірні забудови, транспортні засоби, приватні підприємства та об'єкти торгівлі. Виникло 5 осередків займання за різними адресами на загальній площі біля 1200 кв.м.

Фото ДСНС

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В Нацполіції додали, що у багатоповерхівці загинули чоловік та жінка, особи яких встановлюються. Постраждали 23 людини, у тому числі 12-річні хлопчик та дівчинка.

Фото зі сторінки О. Синєгубова

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Фото зі сторінки О. Синєгубова

Ще один боєприпас влучив в землю на територію цивільного виробничого підприємства. Там загинув охоронець — чоловік 1959 року народження. Пошкоджені виробничі приміщення.

У багатоповерхівці під завалами можуть знаходитися люди — аварійно-пошукові роботи тривають.

Нагадаємо, що днями росіяни вдарили у Харкові по будівельному гіпермаркету, де на той час знаходилося близько 200 людей. Десятки були поранені, 19 — загинули.

Фото ДСНС

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