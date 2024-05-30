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Нарешті одягла весільну сукню: дружина Віктора Павліка влаштувала йому сюрприз на четверту річницю шлюбу

16:28 30 травня 2024
Віктор Павлік з дружиною

Дружина співака Віктора Павліка, який нещодавно переніс складну операцію на серці, влаштувала йому сюрприз на четверту річницю шлюбу. Пара офіційно оформила шлюб, проте зіграти омріяне весілля так і не вдалося. Спочатку переносили через ковід, потім народження сина, війна.
Всі ці роки Катерина Репяхова мріяла одягнути весільну сукню, яку придбала ще чотири роки тому. Тож вирішила, що час настав саме зараз.

Свято вона повністю організувала сама. Віктору лише сказала одягнути костюм і приїхати у вказане місце у потрібний час. Співак, який не любить сюрпризи, поняття не мав, що відбувається. Проте був розчулений, побачивши дружину в образі нареченої.

З ними був і маленький син Михайлик, який спочатку навіть не впізнав маму.

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Катерина розповіла, що під час операції у Віктора Павліка була зупинка серця, артист дві доби провів в реанімації.

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Також «ФАКТИ» писали про те, що зірка серіалу «Одного разу під Полтавою» та «Ліги Сміху» Ірина Сопонару вийшла заміж. Скромне весілля зіграли в Києві.

Фото: instagram.com/repyahovakate

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