Не доведеться купувати пастки для мух: цей ефективний спосіб боротьби з комахами ви точно оціните

Ми всі любимо літо — але є аспект, який ми всі ненавидимо, — це жуки та мухи, що кишать у домі. Домашні мухи більш активні вдень, але можуть надоїдади і вночі, коли шукають місце для ночівлі. Типова кімнатна муха живе від 15 до 25 днів. У приміщенні кімнатні мухи живуть на підлозі, стінах і стелі. Також часто можна побачити домашніх мух біля вікон. Кріс Хаттон, експерт зі зберігання та власник магазину Adams Selfstore, пояснив, як боротися з нашестям домашніх мух і позбутися їх назавжди, пише The Sun.

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«Домашні мухи люблять розмножуватися у вологих органічних матеріалах, таких як гнила їжа, відходи тваринного походження і навіть перезволожені кімнатні рослини. Після того, як ви визначили джерело, ви можете працювати над тим, щоб знищити мух назавжди, використовуючи кілька способів».

Мухоловки — поширений метод, але якщо ви не хочете їх купувати, ви можете зробити власну, використовуючи інгредієнти з кухні. Ви можете зробити пастку, використовуючи банку, змішавши цукор, воду та рідину для миття посуду. Мухи будуть приваблені солодким ароматом цукру, але не зможуть вилетіти звідти.

Домашній експерт каже, що ефірні олії можуть відігравати ключову роль у боротьбі з настирливими комахами.

«Евкаліпт, лаванда або м'ята добре допомагають відлякувати мух, і все, що вам потрібно зробити, це змочити ватні кульки в цих оліях і стратегічно розмістити їх по всьому будинку», — розповів він.

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Хоча ви, можливо, звикли додавати оцет у заправку для салату, це також чудовий продукт, який можна мати під рукою, щоб позбутися мух.

Один з найбільш незрозумілих методів, який ви можете використати — це наповнити миску яблучним оцтом і накрити її харчовою плівкою. Потім вам просто потрібно проколоти невеликі дірочки в плівці, і мухи притягнуться до оцту і опиняться в пастці всередині. Миску та харчову плівку потрібно міняти кожні два дні. РЕКЛАМА

Окрім пасток або використання певних запахів як репелентів, ви також повинні слідкувати за прибиранням оселі — чиста оселя є першою лінією захисту, щоб не допустити проникнення мух у вашу оселю. Регулярно прибирайте всередині та навколо кухонного смітника. Накривайте всю їжу та напої. Витирайте пролиту їжу та крихти зі столу.

Полагодьте всі зламані вентиляційні отвори або порвані екрани всередині будинку. Промийте всі пляшки та бляшанки перед тим, як помістити їх у контейнер для переробки Приберіть у саду, в тому числі відходи життєдіяльності собак. Утилізуйте будь-яку їжу, що лежить навколо. Почистіть гриль або барбекю та видаліть залишки їжі, що знаходяться в грилі.

Раніше «ФАКТИ» писали про доступний засіб позбутися влітку мух та комарів у будинку.

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