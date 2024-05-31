«У кожного є така історія»: українські сестри-співачки у пісні розповіли про свої невдалі стосунки

Відомий міжнародній публіці дуєт українських близнючок Bloom Twins презентував свій новий рок-сингл Your Type. Співачки розповіли піснею про свій особистий досвід розставання з коханими людьми. Зі слів артисток, це одна з найулюбленіших пісень дуєту для їхнього зіркового шанувальника — Ленні Кравіца, яку він ексклюзивно слухає вже кілька років.

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Це емоційне та відверте відображення складних стосунків. Трек був написаний в один із дощових днів у Нью-Йорку. Він став результатом особистих переживань сестер-близнючок після серії невдалих стосунків та показав складність кохання.

«Цей трек про прийняття себе, навіть коли це означає, що ти не завжди герой у своїй власній історії. Це про подвійність — бути і коханцем, і тим, хто розбиває серце, емоційну подорож, яка з цим пов'язана, — коментують Bloom Twins. - У житті кожної людини є хоча б одна така історія, коли тобі доводиться йти геть, бувши закоханим, і будувати нові щасливі стосунки. Усі ми заслуговуємо на щастя та справжнє кохання, але варто пам’ятати, що перш за все потрібно залишатися собою й не піддаватися на примхи інших».

Bloom Twins — це дуєт українських близнючок Анни та Соні Купрієнко, які наразі живуть у Лондоні, відомий своїм поєднанням дарк-попу, поп-року та електронної музики, створенням потужної та провокаційної музики, яка спонукає до роздумів.

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У вересні 2022 близнючки запустили власну лінію одягу Gussi та презентували його на тижні моди в Лондоні, прибуток було спрямовано на допомогу Україні.

Раніше повідомлялося, що дуєт Bloom Twins презентував сингл про війну в Україні.

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