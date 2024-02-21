Виконають хіти про Україну: на концертах рок-зірок X Ambassadors виступлять близнючки з дуету Bloom Twins

Український дует Bloom Twins, що наразі працює в Лондоні, вперше виступить в Польщі та Чехії в рамках світового туру своїх колег та друзів X Ambassadors. Концерти американських рок-зірок X Ambassadors за участі близнючок Bloom Twins пройдуть 20-го лютого у Варшаві в концерт-холі Progresja, 21-го у Празі в концерт-холі SaSaZu.

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«Минуло року ми презентували три сингли, спродюсовані Семом Гаррісом з X Ambassadors, і вже зараз ми раді приєднатися до хлопців, щоб розділити з ними цей шалений драйв концертів у Варшаві та Празі. Ми знаємо, що X Ambassadors мають шанувальників серед українців. Тому, хто зараз в Польщі та Чехії, будемо раді бачити кожного українця на концертах», — розповідають Соня та Аня з дуету Bloom Twins.

На концертах дівчата вперше наживо виконуватимуть свої тогорічні сингли про війну в Україні: Drunk & Loud та Beats Not Bombs, а також музичний маніфест сміливого життя Pretty in Pink.

«Ми вже з нетерпінням чекаємо на концерти у Варшаві та Празі, щоб напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення виконати наші пісні для європейців та українців на підтримку України», — коментують близнючки.

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Нагадаємо, що в листопаді 2023 року Bloom Twins презентували сингл Pretty in Pink та паралельно з релізом стали першими українськими артистками-інтерв'юєрками подкасту Music Life від BBC. Дівчата разом зі співачками DOROFEEVA та Jamala взяли участь у промові про українську ідентичність та мистецьку еволюцію після початку війни.

Раніше стало відомо, що лідер культового гурту U2 Боно на концерті в Лас-Вегасі закликав США допомогти Україні.

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Також «ФАКТИ» повідомляли, що Настя Каменських заспівала дуетом з автором хітів Енріке Іглесіаса.

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