Геля Зозуля, М’ЯТА, TVORCHI та YAKTAK: музичні новинки від українських артистів

Українська інтернет-сенсація Геля Зозуля презентувала літній хіт «Літом», в якому передає безтурботний настрій, змушує відволіктися від буденності та просто посміхнутися. Співачка каже, що на створення композиції її надихнув саме літній аромат вишневого цвіту, який вона відчула в магазині парфумів. Тож пісню написала за кілька хвилин.

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Популярна співачка МʼЯТА та молода виконавиця Asya Protsiv, яка стала популярною в TikTok завдяки своєму яскравому волоссю, презентували спільний трек «Любіть життя». Ця пісня — меседж до кожного насолоджуватися життєвими дрібничками, які і створюють памʼятні моменти у нашому житті.

«Ця пісня поєднує два відчуття дорослих і дітей: вони такі різні і такі водночас однакові. В Асі, я побачила своє відображення, а головне, велике бажання співати та творити. Творчість не має кордонів», — каже МʼЯТА.

Гурт TVORCHI, який представляв Україну на «Євробаченні» минулого року, представили перший трек та космічний кліп з майбутнього альбому Planet X, вихід якого заплановано на 13 вересня. Трек Shine відкриває нову космічну історію артистів, а відео розповідає історію закоханості двох енергій з різних світів. Кажуть, що на його створення їх надихнула теорія Великого вибуху.

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Молодий хітмейкер Golubenko і популярний співак YAKTAK, який брав участь у національному відборі на «Євробачення», презентували четверту спільну роботу «Про тебе мені». Пісня розповідає про складнощі та радощі людських стосунків. Вона нагадує, що навіть у найтяжчі миті, коли душа болить і все здається втраченим, не можна впадати у відчай, бо все, що з нами відбувається, робить нас сильнішими.

Раніше Lida Lee після чуток про алкогольну залежність розкрила всю правду та показала себе справжню в кліпі «Сама».

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Фото: інстаграм артистів

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