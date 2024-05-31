Суп із галушками: смачно, як у казці
А чи давно ви їли галушки? І чи не час згадати їхній смак? Приготуйте курячий суп із галушками — це справжня насолода. Готується він швидко і легко. І напевно дуже сподобається дітям. Суп із галушками смачний, як у казці!
Рецептом смачного супу з галушками поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.
- Цей суп дуже апетитний, — каже Елла Іванова. - Напевно ви захочете добавки.
Суп курячий з галушками
- 2 літри води
- Курячі крильця
- Сіль
- Перець
- 1 цибулина
- 1 морква
- 3 картоплі
Для засмажки
- Олія
- 1 цибулина
- 1 морква
Галушки
- 1 жовток
- 15 г вершкового масла
- Сіль
- 80 г води
- 50 г борошна
Зварити суп із вищевказаних інгредієнтів, попередньо підсмаживши курку, цибулю і моркву на сковороді. Додати засмажку і галушки із заварного тіста.
Готуються вони так. Воду, вершкове масло і сіль змішати, довести до кипіння. Додати борошно. Тісту дати охолонути й додати жовток. Сформувати галушки. Кидати в киплячий суп. Щойно спливуть, вимкнути. Розлити по тарілках.
Подавати суп із зеленню.
І смачного!
Нагадаємо рецепт українських картопляних галушок.
Фото з альбому Елли Іванової63
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