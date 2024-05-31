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Суп із галушками: смачно, як у казці

20:18 2 червня 2024
Суп із галушками

А чи давно ви їли галушки? І чи не час згадати їхній смак? Приготуйте курячий суп із галушками — це справжня насолода. Готується він швидко і легко. І напевно дуже сподобається дітям. Суп із галушками смачний, як у казці!

Рецептом смачного супу з галушками поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

- Цей суп дуже апетитний, — каже Елла Іванова. - Напевно ви захочете добавки.

Суп курячий з галушками

  • 2 літри води
  • Курячі крильця
  • Сіль
  • Перець
  • 1 цибулина
  • 1 морква
  • 3 картоплі

Для засмажки

  • Олія
  • 1 цибулина
  • 1 морква

Галушки

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  • 1 жовток
  • 15 г вершкового масла
  • Сіль
  • 80 г води
  • 50 г борошна

Зварити суп із вищевказаних інгредієнтів, попередньо підсмаживши курку, цибулю і моркву на сковороді. Додати засмажку і галушки із заварного тіста.

Готуються вони так. Воду, вершкове масло і сіль змішати, довести до кипіння. Додати борошно. Тісту дати охолонути й додати жовток. Сформувати галушки. Кидати в киплячий суп. Щойно спливуть, вимкнути. Розлити по тарілках.

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Подавати суп із зеленню.

І смачного!

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Нагадаємо рецепт українських картопляних галушок.

Фото з альбому Елли Іванової

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