Полтавські галушки зі сметаною та шкварками: смакота від фудблогера Олексія Міля
Фудблогер Олексій Міль, який раніше поділився секретом приготування печериць (шампіньйонів), запропонував рецепт полтавських галушок.
На своїй сторінці у соцмережі він докладно розповів, як готувати цю страву — процес має зайняти 25 хвилин.
Інгредієнти:
- 180−200 г кефіру (2%) кімнатної температури;
- 1 яйце;
- 300−350 г борошна;
- 0.5 ч.л. солі;
- 0.5 ч.л. соди.
Для подачі:
- 50 г сметани +зелень;
- 100 г сала чи грудинки;
- 100 г цибулі;
- 70 г моркви;
- сіль, перець, копчена паприка.
Читайте також: Картопляні галушки з куркою та грибами від Лізи Глинської — готуються швидко та легко
Приготування:
- Влийте кефір, додайте яйце, сіль, соду і розмішайте вінчиком. Поступово додаючи борошно, замісіть м’яке тісто, яке не має липнути до рук. Борошна може знадобиться більше, ніж за рецептом.
- Щедро присипте поверхню борошном, викладіть тісто та розкачайте в «ковбаску», а потім наріжте невеликими шматками.
- Закип'ятити воду та всипати туди галушки. Зачекати, доки вони спливуть, і варити ще близько 5 хв. Дістати галушки з води.
- Обсмажити свинячу грудинку, додати цибулю і смажити ще 3−4хв. Додати моркву, сіль, перець, паприку, і, перемішуючи, смажити ще 5 хв.
- Змішати галушки із засмажкою, полити сметаною та подавати до столу.
Читайте також: Наша відповідь італійським «ньокі»: українські картопляні галушки за рецептом шефкухаря Ярославського
Раніше кулінар Елла Іванова поділилася рецептом грибного супу з галушками.
Фото — скріншот99
Читайте нас у Facebook