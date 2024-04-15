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Полтавські галушки зі сметаною та шкварками: смакота від фудблогера Олексія Міля

11:22 15 квітня 2024
Галушки

Фудблогер Олексій Міль, який раніше поділився секретом приготування печериць (шампіньйонів), запропонував рецепт полтавських галушок.

На своїй сторінці у соцмережі він докладно розповів, як готувати цю страву — процес має зайняти 25 хвилин.

Інгредієнти:

  • 180−200 г кефіру (2%) кімнатної температури;
  • 1 яйце;
  • 300−350 г борошна;
  • 0.5 ч.л. солі;
  • 0.5 ч.л. соди.

Для подачі:

  • 50 г сметани +зелень;
  • 100 г сала чи грудинки;
  • 100 г цибулі;
  • 70 г моркви;
  • сіль, перець, копчена паприка.

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Приготування:

  • Влийте кефір, додайте яйце, сіль, соду і розмішайте вінчиком. Поступово додаючи борошно, замісіть м’яке тісто, яке не має липнути до рук. Борошна може знадобиться більше, ніж за рецептом.
  • Щедро присипте поверхню борошном, викладіть тісто та розкачайте в «ковбаску», а потім наріжте невеликими шматками.
  • Закип'ятити воду та всипати туди галушки. Зачекати, доки вони спливуть, і варити ще близько 5 хв. Дістати галушки з води.
  • Обсмажити свинячу грудинку, додати цибулю і смажити ще 3−4хв. Додати моркву, сіль, перець, паприку, і, перемішуючи, смажити ще 5 хв.
  • Змішати галушки із засмажкою, полити сметаною та подавати до столу.

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Раніше кулінар Елла Іванова поділилася рецептом грибного супу з галушками.

Фото — скріншот

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