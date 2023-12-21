Грибний суп на курячому бульйоні з галушками: смак та аромат зимової казки

У морозний зимовий день приготуйте грибний суп з галушками. І ви відчуєте смак та аромат зимової казки. Він неймовірний! Рецептом страви поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше розповіла, як приготувати закуску з сала для новорічного столу.

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— Цей суп — справжня насолода, — каже Елла Іванова. - Лише аромат чого вартий! Приготуйте — і можете в цьому переконатися особисто.

Грибний суп з галушками 300 г печериць 1 цибулина РЕКЛАМА 1 морквина 2 картоплини РЕКЛАМА 1.5 літра курячого бульйону Сіль РЕКЛАМА Перець Зелень 70 г сметани або плавленого сиру Для галушок 1 яйце Сіль 3−4 столові ложки борошна У киплячий курячий бульйон додайте картоплю, потім пасеровані цибулю та моркву й підсмажені печериці. Посоліть і поперчіть до смаку. Наприкінці додайте галушки з тіста на основі яйця та борошна (воно має бути консистенцією сметани). А потім — ще й сметану чи плавлений сир, а також — зелень. І смачного!

Раніше Елла Іванова поділилася рецептом фаршированих яєць з особливим святковим декором.

Фото з альбому Елли Іванової

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