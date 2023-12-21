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Грибний суп на курячому бульйоні з галушками: смак та аромат зимової казки

22:30 24 грудня 2023
суп з галушками

У морозний зимовий день приготуйте грибний суп з галушками. І ви відчуєте смак та аромат зимової казки. Він неймовірний! Рецептом страви поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше розповіла, як приготувати закуску з сала для новорічного столу.

— Цей суп — справжня насолода, — каже Елла Іванова. - Лише аромат чого вартий! Приготуйте — і можете в цьому переконатися особисто.

Грибний суп з галушками

300 г печериць

1 цибулина

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1 морквина

2 картоплини

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1.5 літра курячого бульйону

Сіль

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Перець

Зелень

70 г сметани або плавленого сиру

Для галушок

1 яйце

Сіль

3−4 столові ложки борошна

У киплячий курячий бульйон додайте картоплю, потім пасеровані цибулю та моркву й підсмажені печериці. Посоліть і поперчіть до смаку. Наприкінці додайте галушки з тіста на основі яйця та борошна (воно має бути консистенцією сметани). А потім — ще й сметану чи плавлений сир, а також — зелень. І смачного!

Раніше Елла Іванова поділилася рецептом фаршированих яєць з особливим святковим декором.

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Фото з альбому Елли Іванової

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