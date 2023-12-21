Грибний суп на курячому бульйоні з галушками: смак та аромат зимової казки
У морозний зимовий день приготуйте грибний суп з галушками. І ви відчуєте смак та аромат зимової казки. Він неймовірний! Рецептом страви поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше розповіла, як приготувати закуску з сала для новорічного столу.
— Цей суп — справжня насолода, — каже Елла Іванова. - Лише аромат чого вартий! Приготуйте — і можете в цьому переконатися особисто.
Грибний суп з галушками
300 г печериць
1 цибулина
1 морквина
2 картоплини
1.5 літра курячого бульйону
Сіль
Перець
Зелень
70 г сметани або плавленого сиру
Для галушок
1 яйце
Сіль
3−4 столові ложки борошна
У киплячий курячий бульйон додайте картоплю, потім пасеровані цибулю та моркву й підсмажені печериці. Посоліть і поперчіть до смаку. Наприкінці додайте галушки з тіста на основі яйця та борошна (воно має бути консистенцією сметани). А потім — ще й сметану чи плавлений сир, а також — зелень. І смачного!
Раніше Елла Іванова поділилася рецептом фаршированих яєць з особливим святковим декором.
Читайте також: Відбивні з курячих сердець до Нового року: смачно та бюджетно
Фото з альбому Елли Іванової54