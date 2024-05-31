Літаки від Швеції: експерт розповів про їхні унікальні можливості

До найбільшого пакета військової допомоги Україні, про який оголосила Швеція, увійшли два літаки ASC 890 компанії Saab AB з радарами Erieye. Український військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко розповів, як вони можуть змінити ситуацію на полі бою, пише charter97.org.

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— ASC 890, він же Saab 340, — це літак дальньої радіолокаційної розвідки і спостереження, — пояснює експерт. — В Україні він був би призначений насамперед для підтримки літаків F-16, саме для цього їх передають. Ми отримуємо розвідувальну інформацію від партнерів, користуючись їхніми ДРЛО (система дальнього радіолокаційного виявлення), які перебувають у повітряному просторі Польщі, Румунії, Болгарії або над Чорним морем. Проте при виконанні деяких точкових завдань, наприклад, цілевказівки для ракет великого радіуса дії, який перевищує 100 кілометрів, необхідна додатково робота ДРЛО у зв'язці з F-16. Тут дилема — країни НАТО не можуть перебувати в повітряному просторі України для того, щоб підтримувати F-16 на сході. Бо радіусу дії засобів розвідки у літаків ДРЛО, які працюють у Польщі, наприклад, просто не вистачало".

На думку експерта, передача літака Saab 340 Україні дасть нам змогу виконувати ці бойові завдання на сході країни. І не лише там. Навіть завдавати ударів по території рф.

«І літак цей може спокійно курсувати в районі західної чи центральної України, не заходячи в зону ризику», — підсумував Коваленко.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Швеція призупиняє план передачі Україні літаків Gripen.

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