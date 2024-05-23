Надзвичайно потужний літак, але є нюанси: експерт порівняв американські штурмовики A10 з винищувачами F-16

росія продовжує активні наступальні дії навколо Харкова. З огляду на це та інші обставини війна в Україні, схоже, вступила у критичну фазу. Про те, чи можуть американські штурмовики А10 (їх ще називають «бородавочники». — Авт.) вплинути на перебіг військових дій в Україні, розповідає військовий аналітик Шон Белл.

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«Історія показує, що вести будь-які військові дії без надійної бойової авіації дуже складно, — зауважив військовий аналітик. — росія використовує свої військово-повітряні сили для ударів по українському фронту, і хоча Україна дуже ефективно застосовує західні ракети класу „земля-повітря“, збиваючи близько 10% російських винищувачів, російські винищувачі становлять величезну загрозу для будь-якого українського наступу. Найшвидший спосіб надати Україні необхідну їй повітряну підтримку — створити безпольотну зону під проводом НАТО або Заходу. Однак на сьогоднішній день Захід не має достатнього бажання ризикувати ескалацією війни до прямого конфлікту між НАТО і росією. Замість цього Захід погодився надати Україні винищувачі F-16, але лише тоді, коли в Україні буде достатньо пілотів, навчених керувати цими західними літаками, а також коли буде надана логістична підтримка і зброя».

Надання Україні F-16 займає певний час, і досі не зрозуміло, коли літаки і відповідне матеріально-технічне забезпечення будуть застосовані на фронті.

«Однією з причин вибору F-16 для України була їхня доступність — це найпоширеніший винищувач, що також означає наявність запасних частин. Найважливіше те, що F-16 є багатоцільовим, — нагадує Шон Белл. — Винищувач здатний виконувати завдання протиповітряної оборони — збивати ворожі літаки — поряд з бомбардуванням, а також має швидкість і маневреність, що забезпечує живучість. Американський штурмовик A-10 Thunderbolt II — надзвичайно потужний літак, але він оптимізований для ближньої авіаційної підтримки — підтримки наземних сил з близької відстані. У цій ролі він дуже ефективний, але літак не має засобів протиповітряної оборони, і за сучасними стандартами винищувачів він дуже повільний — у „бородавочника“ лише третина швидкості багатьох російських винищувачів. Це зробить його дуже вразливим до російських атак, якщо він буде розгорнутий в бою без комплексного пакету повітряної підтримки».

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Після закінчення війни Україні потрібно буде відновлювати власні бойові повітряні сили, і в цьому їй можуть стати в нагоді унікальні можливості А-10. Але наразі F-16 надає Україні найкращу перспективу отримати боєздатні бойові повітряні сили в найближчій перспективі, вважає Шон Белл.

Раніше повідомлялося, як оцінюють ситуацію на сході України генерали в Європі.

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