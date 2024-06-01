На Дніпропетровщині дрон російських терористів атакував маршрутку: серед поранених дитина

Після масованої атаки на Україну, зранку 1 червня російські варвари обстріляли Нікополь Дніпропетровської області.

Під час нападу ворожий дрон вдарив по маршрутці, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

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За його словами, ворожий FPV-дрон атакував маршрутний автобус, внаслідок чого було поранено чотири людини, серед яких дитина.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зазначив, що росіяни з вечора 31 травня обстріляли Нікополь з артилерії. Ранок у місті теж почався з обстрілів.

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За даними ОВА, серед постраждалих 7-річна дівчинка, 69-річний чоловік й дві жінки 74 та 68 років. Їм надають необхідну меддопомогу.

За інформацією Клименка, ДСНС оперативно ліквідували всі пожежі на обʼєктах критичної інфраструктури. На Львівщині внаслідок атаки травмовано 4 людини.

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На Харківщині росія поцілила по базі відпочинку. Постраждало 12 осіб, серед яких вагітна жінка та 8 дітей віком від 3 до 17 років. У всіх постраждалих стан середньої важкості, в однієї дитини — гостра реакція на стрес.

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Нагадаємо, що в перший день літа російські війська вчергове атакували Україну, випустивши 53 ракети різних типів та 47 дронів-камікадзе. Українські захисники збили 35 ракет та 46 «шахедів», влучань не вдалося уникнути. Цієї ночі ворог особливо злісно атакував енергетику. У Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях були пошкоджені об'єкти енергетики. Також, як відомо, окупанти обстріли дві українські ТЕС, внаслідок чого було серйозно пошкоджене обладнання.

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