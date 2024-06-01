Українські спортсмени мають нерівні умови зі спортсменами інших країн на Олімпіаді в Парижі, де не будуть представлені команди росіїї та білорусі, адже війна суттєво впливає на можливість тренуватися та на психологічний стан. Про це заявив Президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк під час презентації олімпійської збірної команди України з дзюдо.

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Участь в заході також взяли президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт, виконувач обов'язків міністра молоді та спорту країни Матвій Бідний, головний тренер національної збірної України з дзюдо Віталій Дуброва та лідери команди: Дільшот Халматов, Дарʼя Білодід, Богдан Ядов та Єлизавета Литвиненко.

«Ми не в рівних умовах з іншими учасниками через напад країни-агресора на нашу державу. У нас літають ракети та гинуть люди. Зрештою, нам, щоб потрапити за кордон потрібно їхати два дні. Спортсмени дуже виснажуються. Але незважаючи ні на що, те, що ми маємо зараз — це нереальне досягнення та сила волі спортсменів, тренерів, міністерства спорту, Олімпійського комітету, наших спонсорів, суспільства, які допомагають нам, а також Збройних Сил України, які нас захищають. Перший етап пройдено, ми — на Олімпіаді, це привід для усієї країни пишатись нашими спортсменами», — заявив Михайло Кошляк.

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Він додав, що два роки Федерація та Національний олімпійський комітет боролись за те, аби представників країни-агресора не було на Олімпіаді.

«Понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге. Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі», — говорить Кошляк.

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За словами президента Національного олімпійського комітету Вадима Гутцайта, кількість росіян на Олімпіаді в Парижі буде дуже малою.

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«Це була титанічна праця. І моя особисто, і Національного олімпійського комітету, і президента Федерації Михайла Кошляка, і міністерства спорту, і міністерства закордонних справ, і наших спортсменів. Ми всі обʼєднали зусилля. Кількість росіян на Олімпіаді буде дуже малою, в порівняні з тим, скільки їх було в минулі роки, також вони будуть під нейтральним прапором, їх не буде на відкритті та не буде жодної їхньої символіки», — розповів Гутцайт.

Окрім цього, Гутцайт звернувся до лідерів команди, які представлятимуть Україну на Олімпіаді в Парижі.

«Кожен з вас здатний бути на пʼєдесталі. Хочу побажати спортсменам та всій родині дзюдо успіхів та перемоги на Олімпіаді, а нам всім — перемоги на війні», — сказав Вадим Гутцайт.

Своїми очікуваннями від майбутньої Олімпіади поділився і головний тренер національної команди дзюдо України Віталій Дубрава.

«Сподіваюсь, що наші спортсмени віддадуть всі сили, щоб гідно представляти нашу країну, і сподіваюсь, що комусь вдасться здобути медаль», — заявив Віталій Дуброва.

За прогнозами аналітиків Gracenote, Україна потрапить до топ-15 медального заліку Олімпійських ігор у Парижі з 17 нагородами.

Нагадаємо, олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Тим часом знаменита українська стрибунка у висоту Ярослава Магучих потрапила до престижного списку Forbes.

На фото в заголовку (зліва — направо): Михайло Руденко, головний тренер збірної з дзюдо; Віталій Дуброва, старший тренер України з дзюдо;

Нуріслан Аркалаєв, голова спостереженої Ради Федерації дзюдо України; Михайло Кошляк, президент Федерації дзюдо України; Василь Волошин, перший президент Федерації дзюдо України; Вадим Павленко — член наглядової ради Федерації дзюдо України

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