У компанії футболістів «Реала»: Ярослава Магучих потрапила до престижного списку Forbes

Знаменита українська стрибунка у висоту Ярослава Магучих, яка оголосила про заручини, увійшла до списку 30 найуспішніших людей Європи віком до 30 років у розділі «Спорт», сформованому авторитетним виданням Forbes .

22-річна красуня-легкоатлетка склала компанію іншим зіркам спорту, зокрема, футболістам «Реала» англійцю Джуду Беллінгему та бразильцю Вінісіусу Жуніору, другій ракетці світу італійцеві Янніку Сіннеру та англійському гонщику Формули-1 Ландо Норрісу.

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«Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучих здобула бронзову медаль літніх Олімпійських ігор-2020, срібні медалі чемпіонатів світу 2019 та 2022 років, а також «золото» чемпіонату світу у приміщенні-2022 та чемпіонату світу з легкої атлетики-2023.

У 2023 році вона посіла перше місце у світовому рейтингу та є фавориткою на Олімпійські ігри в Парижі-2024. У січні вона відкрила свій сезон 2024 року, стрибнувши на 2,04 м на Internationales Springer-Meeting у Котбусі, Німеччина. Маючи 180 000 підписників у Instagram, вона є амбасадором Omega та Puma", — пише видання про Магучих.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ярослава Магучих стала віцечемпіонкою світу-2024 у Глазго.

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