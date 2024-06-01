«Термоядерна» паста від Олени Матвєєвої: легко перетворить найбрудніше скло на найчистіший кришталь (відео)

Багато господинь стикались з тим, що в процесі приготування їжі скляні кришки від каструль та сковорідок забруднюються, мутнішають, і згодом геть не піддаються чищенню.

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«Але хочу вам порадити, — пропонує експертка з чистоти Олена Матєєва, — не поспішайте їх міняти і купувати нові, адже існує засіб, яких з дуже брудних і замутнених кришок зробить дуже прозорі, майже кришталеві».

Для своєї «термоядерної» пасти Олена рекомендує взяти перекис водню, рідину для миття посуду, харчову соду і зубну пасту — можна купити найдешевшу.

Спочатку у вільну ємність висипаємо одну столову ложку харчової соди, до неї додаємо одну або навіть дві ложки перекису водню, і столову ложку миючого засобу (можна взяти рідке господарське мило). Після цього все ретельно перемішуємо, і використовуємо.

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Пасту наносимо на кришку чи будь-яку іншу сильно забруднену поверхню і залишаємо на хвилин 10−15 (в залежності від стану забруднення). Потім беремо губку і промиваємо кришку під проточною водою. Всі забруднення, нальоти, «муть» зійдуть, як начебто їх не було. І кришка стає майже як кришталева.

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А відчистити саму сковорідку легко можна способом «пів склянки», про який теж розповіла Олена Матвєєва.

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