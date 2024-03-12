Як чистити каструлі з нержавіючої сталі: ефективні та бюджетні способи

Ми писали про те, як зберегти чистоту після приготування їжі. А тепер про деталі процесу — чищення пателен та каструль із нержавійки. Сковорідки з нержавіючої сталі — це основний кухонний інвентар, який можна використовувати по-різному. Від смаження до пасерування на плиті, до запікання в духовці. Для легкого запікання сковорідки з нержавіючої сталі дуже універсальні і надзвичайно довговічні. Хоча ми любимо використовувати їх для багатьох речей, чистити їх не завжди приємно — зрештою, не дарма ж було винайдено антипригарні сковорідки! Проте, маючи правильні інструменти та ноу-хау, ви зможете швидко і без особливих зусиль очистити сковорідки до блиску, пише SouthernLiving.

ВІДЕО ДНЯ

Перед тим, як чистити каструлі з нержавіючої сталі, слід врахувати кілька моментів.

Ніколи не мийте каструлю, поки вона ще гаряча. Варто давати сковорідкам повністю охолонути перед миттям. Ніколи не занурюйте гарячу каструлю в холодну воду, оскільки це може призвести до непоправного викривлення. Багато сковорідок мають специфічні потреби залежно від матеріалу та процесу виробництва, тому завжди спочатку вивчайте інструкцію.

Переконайтеся, що сковорідка охолола перед чищенням, і щоб уникнути опіків, і щоб вона прослужила довше — чищення гарячої сковорідки може її з часом пошкодити. Варто уникати використання абразивних чистячих засобів або інструментів, які можуть подряпати сталь. Нержавіюча сталь схильна до подряпин, тому ви повинні переконатися, що використовуєте правильні засоби та м'які інструменти для чищення. Варто чистити після кожного використання після охолодження і уникати приготування яскраво забарвлених страв при високих температурах на сковорідках.

РЕКЛАМА

Промийте каструлю теплою водою, щоб видалити залишки їжі. Наповніть каструлю теплою мильною водою і залиште на 5−15 хвилин. М'якою губкою або ганчіркою потріть каструлю, звертаючи увагу на стійкі плями. Ретельно промийте каструлю теплою водою. Одразу ж витріть м'яким рушником, щоб уникнути появи плям, які легко помітити на нержавіючій сталі. Або посипте поверхню каструлі харчовою содою. Залийте соду невеликою кількістю оцту (або лимонного соку). Суміш зашипить — залиште її на кілька хвилин. М'якою губкою або ганчіркою потріть сковорідку, обережно, щоб не подряпати поверхню. Потім ретельно промийте водою. Одразу ж витріть м'яким рушником, щоб уникнути появи плям. РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як підтримувати чистоту та порядок в оселі — поради господаркам на кожен день.

РЕКЛАМА

65

Читайте нас у Facebook