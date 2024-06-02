У Києві сотні людей прийшли попрощатися з «госпітальєром» Іриною Цибух (відео)

В Києві проходить прощання із загиблою парамедикинею «Госпітальєрів» Іриною («Чекою») Цибух. До Михайлівського золотоверхого собору прийшли сотні людей, щоб попрощатися із нею. Про це повідомив Telegram-канал «Оперативний ЗСУ».

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Також багато людей прийшло на Майдан Незалежності, де прошла частина церемонії прощання.

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Вона загинула 29 травня на Харківському напрямку під час ротації. 25-річна парамедикиня була кілька ротацій на передовій з 2014 року, а з 2022 року долучилася до «Госпітальєрів». Минулого року парамедикиня була відзначена орденом «За заслуги» III ступеня. Ірина Цибух не дожила до дня народження кілька днів — 1 червня їй мало виповнитись 26 років.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно в бою на Луганщині загинув боєць «Азову».

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