Як вивести пляму від лаку для нігтів з одягу: дієві лайфхаки

Якщо під час домашнього манікюру ви пролили лак для нігтів на одяг, найкраще, що ви можете зробити — це зберігати спокій, пише видання Marthastewart.

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Перед тим, як почати обробляти пляму, ви завжди повинні протестувати свою техніку очищення і засіб на внутрішньому шві, щоб переконатися, що він не зашкодить тканині. Делікатні тканини зазвичай витримують засоби для виведення плям.

Більшість операцій зі зняття лаку не потребують спеціального обладнання, але ви повинні мати під рукою кілька найнеобхідніших речей, щоб процес пройшов більш гладко. Найкраще підійдуть ті інструменти, які у вас вже є: господарське мило, ватні палички та рідина для зняття лаку. Після того, як ви зібрали свої матеріали і протестували невелику ділянку тканини, можна починати процес видалення плями з одягу.

Якщо ви маєте справу з мокрою плямою, почніть з видалення надлишків, які не вбралися. Використовуйте щось тупе, наприклад, візитну картку або навіть складений аркуш паперу, щоб обережно зняти якомога більше лаку з тканини — ви побачите, що більша його частина відклеїться. Щоб обробити решту плями, змочіть ватний тампон милом і проведіть ним по плямі від зовнішнього краю до центру. Замініть тампон на чистий, коли він вбере колір лаку, інакше ви ризикуєте погіршити стан плями. Після того, мильний розчин потрапив на пляму, ретельно промийте її, пустивши невеликий струмінь теплої води з крана прямо на пляму.

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Якщо після обробки водою з милом залишаються стійкі сліди, настав час скористатися чимось жорсткішим — рідиною для зняття лаку. Покладіть старий рушник на виворітну сторону плями й за допомогою ватної палички нанесіть рідину для зняття лаку. Рушник вбере колір лаку і не дасть плямі розтікатися. Міняйте шматок рушника і тампон, коли вони стануть занадто насиченими кольором. Наносьте рідину для зняття лаку на пляму, поки вона не зникне, а потім ще раз обробіть пляму водою з милом. Змийте пляму теплою водою з-під крана.

Якщо ви вчасно не помітили, що пролили лак для нігтів на одяг і пляма засохла, її теж можна видалити рідиною для зняття лаку, а потім змити залишки водою з милом. Можливо, вам доведеться повторити процедуру кілька разів. Обов'язково спочатку протестуйте тканину.

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