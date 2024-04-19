Тільки світле та нефільтроване: чому корисно іноді «балувати» пивом рослини в саду та на городі

Окрім звичної «хімії», дачники на городі застосовують й звичайні харчові продукти, які, як виявилося, допомагають рослинам розвиватися. Наприклад, з додаванням молока або сироватки готують підживлення для кабачків. А пиво допоможе підвищити стійкість розсади до хвороб та сприятиме формуванню великих плодів.

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Як стверджує канал «Идеи для дачи и дома», дріжджі, що містяться в пиві, посилюють утворення коренів, укріплюють імунітет рослин, стимулюють їхнє зростання. Завдяки дріжджам пиво багате на амінокислоти, білки, залізо, фосфором, а шишкам хмелю — на мікро- і макроелементами, такі, як калій, мaгій. А солод забезпечує рослини углеводами і рослинними білками.

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Досвідчені городники рекомендують для приготування підживлення брати будь-яке світло пиво. Найкраще — нефільтоване, непастеризоване. А ось темне пиво для цього не підійде.

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Засіб готують так: 0.5 л світлого пива додають у 10 л відстійної води кімнатної температури. Цим добривом рослини поливають під корінь щотижня. Попередній полив водою грядок не потрібний.

А ще пиво можна використовувати у пастках, які допомагають городникам позбутися капустянки.

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Фото Pixabay

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