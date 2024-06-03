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Події

В одному з районів Києва стався прорив трубопроводу (відео)

10:22 3 червня 2024
На місці подій

На вулиці Празькій у Дніпровському районі Києва стався прорив трубопроводу. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації (КМДА).

«На вул. Празькій сталося пошкодження водопровідної мережі з витоком води назовні. Ділянку обстежує аварійно-ремонтна бригада «Київводоканалу», — говориться у повідомленні.

Як видно з оприлюднених фото і відео, рух на дорозі нині утруднений через масштабні пошкодження дорожнього полотна.

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Наразі ділянку вже огороджено. Рух транспорту першою смугою частково обмежений, уточнили в КМДА.

Тимчасово припинене водопостачання 25 житлових будівель.

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Туди направлено автоцистерни з питною водою.

Зазначимо, що 8 лютого у Голосіївському районі Києва стався прорив труби, через що було ускладнено рух транспорту. Крім того, на початку травня у центрі Києва сталася аварія на трубопроводі, через що декілька вулиць залишилися без води.

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Фото і відео з соцмереж

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