В одному з районів Києва стався прорив трубопроводу (відео)
На вулиці Празькій у Дніпровському районі Києва стався прорив трубопроводу. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації (КМДА).
«На вул. Празькій сталося пошкодження водопровідної мережі з витоком води назовні. Ділянку обстежує аварійно-ремонтна бригада «Київводоканалу», — говориться у повідомленні.
Як видно з оприлюднених фото і відео, рух на дорозі нині утруднений через масштабні пошкодження дорожнього полотна.
Наразі ділянку вже огороджено. Рух транспорту першою смугою частково обмежений, уточнили в КМДА.
Тимчасово припинене водопостачання 25 житлових будівель.
Туди направлено автоцистерни з питною водою.
Зазначимо, що 8 лютого у Голосіївському районі Києва стався прорив труби, через що було ускладнено рух транспорту. Крім того, на початку травня у центрі Києва сталася аварія на трубопроводі, через що декілька вулиць залишилися без води.
Фото і відео з соцмереж224
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