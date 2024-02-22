Аварія на тепломережі: у центрі Києва без тепла та гарячої води залишилися близько 220 будинків

В четвер, 22 лютого, у Києві на бульварі Тараса Шевченка сталася аварія на тепломережі (перед цим подібну спостерігали в листопаді 2023 року).

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Без опалення та гарячої води залишилися близько 220 житлових будинків, повідомили в Київській міській державній адміністрації (КМДА).

«Фахівці „Київтеплоенерго“ усувають експлуатаційне пошкодження тепломережі на бульварі Тараса Шевченка. На час проведення ремонтних робіт теплопостачання та подачу гарячої води призупинять до близько 220 житлових будинків», — йдеться в повідомленні.

Як зазначили у КМДА, наразі аварійно-відновлювальна бригада вже виконала розриття місця пориву та демонтує пошкоджену ділянку тепломережі.

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Фахівці замінять пошкоджену частину зворотного трубопроводу. Замість старої прокладуть нову трубу, виконають її гідроізоляцію та утеплення.

Зазначається, що завершити роботи та відновити подачу послуг планують упродовж доби.

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Нагадаємо також про масштабний прорив теплотраси на бульварі Дружби народів, під час якого вулицю і припарковані автівки буквально залило окропом.

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