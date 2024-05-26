Потрібні глобальні зусилля: Зеленський записав потужне звернення до світу на місці трагедії у Харкові

Президент Володимир Зеленський, який ще вчора відреагував на черговий воєнний злочин рф у Харкові, особисто прибув у прифронтове місто і оглянув наслідки влучання керованих авіабомб у цивільний об'єкт — друкарню, яке сталося 23 травня.

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При цьому він записав відеозвернення до світових лідерів, які вже зовсім скоро мають зібратися на Саміт миру у Швейцарії.

За словами очільника держави, нашим противником керують люди, які хочуть «зробити нормою спалювати життя, руйнувати міста й села, розділяти народи та стирати національні кордони війною».

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При цьому, на думку Зеленського, не існує такої нації, яка здатна зупинити таку війну лише своїми зусиллями, і для настання справедливого миру потрібна участь лідерів світу.

«Чи хоче росія діалогу? Україна має найбільший у світі досвід обману з боку росії на переговорах. Обману, який, зокрема, був прикриттям росії для підготовки цієї війни. І саме тому потрібні глобальні зусилля — Саміт миру за участю лідерів, яких росії не обманути. Разом зі Швейцарією ми готуємо такий Саміт. 15 червня його початок. Ми маємо підтвердження участі вже більш ніж 80 держав і продовжуємо працювати з лідерами, запрошуючи на Саміт», — розповів президент України, звертаючись до лідерів світу, які поки що були осторонь глобальних зусиль із підготовки Саміту миру: до Президента Байдена, лідера Сполучених Штатів, до Президента Сі, лідера Китаю.

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На думку Зеленського, їхня бездіяльність може призвести до того, що Статут ООН згорить так само, як і книжки за його спиною.

«Будь ласка, проявіть ваше лідерство в наближенні миру — дійсно миру, а не паузи між ударами», — закликав президент, який раніше з болем констатував, що західні партнери Києва досі бояться програшу росії у її війні проти України.

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