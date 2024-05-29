«Отрута»: мережа відреагувала на новий кліп колишнього чоловіка Наді Дорофєєвої

Популярний співак Володимир Дантес, який нещодавно випустив відеороботу з відомою режисеркою Таню Муїньо, здивував новим хітом. Слова та музику пісні з провокаційною назвою «Дура» написав сам Дантес, позначив в авторстві своє справжнє прізвище — Гудков. Режисером відео став Руслан Махов, відомий як хореограф-постановник.

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«Ну що, дура — ти, повелася ти знов і знов», — співає Дантес, стоячи у порваній футболці перед стійкою з мікрофоном посеред великого спортивного залу.

Дантес у новому кліпі

Шанувальники артиста на його сторінках у соціальній мережі відразу відреагували на нову роботу. Більшість вважає, що колишній чоловік Наді Дорофєєвої після їхнього розриву шукає свій стиль у музиці й робить це досить успішно.

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«Є враження, ніби Вова шукає свій саунд, і щоразу він ближче до мети, — написали у коментарях. — Бажаю натхнення на цьому шляху!»

«Яд», — коротко відреагували на пісню.

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«Круто, що Володимир розкриває важливу соціальну тему, — зауважили слухачі. — Дякуємо) пісня — вогонь!»

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В описі кліпу Володимир Дантес пояснив, про що саме хотів розказати.

— «Дура» — це про стосунки, романтика яких давно змінилась на абʼюз та грубе ставлення одне до одного, — наголосив артист. — Це історія про те, що часто «перші дзвіночки» майбутнього насилля та обʼєктивізації не сприймаються серйозно та романтизуються як прояви палкого кохання, втім, це найбільша помилка, яку тільки можна зробити. Адже якщо хоч раз здалося, що тобі погано в цих стосунках, то це точно не здалося.

Досить толерувати жорстокі та токсичні стосунки! Настав час нарешті усвідомити свою цінність, розправити крила та бути щасливими. В любові немає місця для болю та насилля, тож завжди обирайте людей, з якими вам добре.

Відреагувала на нову роботу й дівчина Дантеса Даша Кацуріна.

«Подобається», — стримано прокоментувала відео дівчина.

Нагадаємо, нещодавно заради збору на ЗСУ Дантес зняв штани прямо на сцені.

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