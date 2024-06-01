Світоліна перемогла незручну румунку і вийшла до 4-го кола «Ролан Гаррос» (відео)

У Парижі триває один із чотирьох турнірів серії «Великого шолома» «Ролан Гаррос», на якому українка Еліна Світоліна (19-а у світовому рейтингу) минулого сезону дійшла до чвертьфіналу.

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Продовжує успішно виступати 29-річна одеситка і на поточних змаганнях із загальним призовим фондом 53 млн 478 тис. євро. Після перемог над експершою ракеткою світу чешкою Кароліною Плішковою (52-а) — 3:6, 6:4, 6:2 та француженкою Діан Паррі (63-я) — 6:4, 7:6 (3) Еліна в двох сетах взяла гору над румункою Аною Богдан (64-а), яка раніше змусила зачохлити ракетку «нейтральну» росіянку Анастастію Павлюченкову (22-а). У першій партії українка дотиснула незручну суперницю (Богдан здолала Світоліна у матчі Україна — Румунія в рамках Кубка Біллі Джин Кінг) — 7:5, а у другій довершила розпочате — 6:2.

Вихід у четверте коло престижних змагань (1/8 фіналу) приніс українці 250 тисяч євро призових «брудними» та 240 рейтингових очок. Наступною суперницею Світоліною стане уродженка москви, яка виступає за Казахстан, Єлена Рибакіна (4-та), що перемогла бельгійку Елізе Мертенс (25-а) — 6:4, 6:2.

На жаль, ще одна українська тенісистка — півфіналістка Australian Open-2024 Даяна Ястремська (32-а) не змогла подолати бар'єр третього раунду Відкритого чемпіонату Франції, програвши третій ракетці світу Коко Гауфф із США — 2:6, 4:6.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дворазова чемпіонка «Ролан Гаррос» скинула з себе одяг в Антарктиді.

Фото j48tennis

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