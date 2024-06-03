На метро «Вокзальна» починається ремонт ескалатора: скільки триватиме «велика штурханина»

На «декомунізованій» станції метро «Вокзальна» в Києві починається плановий капітальний ремонт ескалатора № 2, що створить додаткові незручності для пасажирів, які приїздять до столиці або покидають її.

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Про початок ремонту з 4 червня повідомили у Київській міській державній адміністрації.

«Ескалатори були введені в експлуатацію разом із пуском станції метро „Вокзальна“. Майже 64 роки вони перевозять пасажирів столичної підземки. Пробіг ескалатора № 2 складає більше 150 тис. кілометрів. Тож, відповідно до регламенту, ескалатор потребує капітального ремонту», — сказано в повідомленні.

У межах цих робіт фахівці повністю розберуть механізм, проведуть заміну зношених запчастин та інші необхідні роботи.

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«Роботи триватимуть орієнтовно до 30 серпня», — «порадували» киян у КМДА.

Зазначимо, що з сьогоднішнього дня, 3 червня, в київському метрополітені змінився графік руху поїздів. Через це КП «Київський метрополітен» збільшить інтервали руху поїздів на 45−60 секунд на всіх лініях підземки. Головна причина — гострий дефіцит машиністів та електромеханіків (це пов'язують із загальною мобілізацією).

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Також нагадаємо про триваючий ремонт тонелю метро попід річкою Либідь — кияни побоюються, що до осені його не завершать.

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