Сервіс з обслуговування жестовою мовою працює у 20 магазинах «Фокстрот»

Протягом травня компанія інтегрувала комплекс цифрових рішень для дистанційного перекладу з/на жестову мову ще в декількох роздрібних магазинах, зокрема, в Києві, Чернігові, Білій Церкві, Полтаві, Тернополі, Луцьку, Хмельницькому, Сумах, Житомирі та Івано-Франківську. Відтепер покупці з порушенням слуху можуть скористатися послугою у 20 магазинах і на онлайн-майданчику Foxtrot.ua.

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«Забезпечення запитів клієнтів з різними потребами — один з провідних напрямків корпоративно-соціальної позиції бренду. Менше ніж рік тому ми розпочали новий етап на цьому шляху із запуску проєкту „Безбар'єрний Фокстрот“ — для покращення комунікації з покупцями, що мають порушення слуху. Сьогодні цей сервіс успішно працює у 20 магазинах і на сайті компанії», — розповіла ініціаторка й кураторка комплексної програми «Безбар'єрий Фокстрот 2.0», керівниця відділу торгового маркетингу Леся Нікуліна.

Таким чином, нечуючі відвідувачі можуть обрати найближчий магазин або ж зайти на сайт і отримати професійну консультацію від співробітника компанії зрозумілим для них способом, поставити додаткові запитання щодо обраного товару й здійснити комфортну покупку без комунікаційних і психологічних бар'єрів.

Також у компанії вже розпочали реалізовувати ідею зі створення рекламних роликів з перекладом жестовою мовою.

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«Хочу залишити відгук 5 зірочок. Я купляла фен і пішла в магазин. Ходила по відділах, звернулася до консультанта. Все було дуже швидко: вони одразу підійшли до мене з планшетом і я була в шоці, що так дійсно можна було. Дуже круто і додатково ще знижка. Це було супер! Я дуже задоволена покупкою і сервісом», — залишила відгук клієнтка Леся зі Львова.

Інноваційний і практичний комплекс спеціалізованих ліцензійних рішень Connect PRO, Connect QR, Connect Web — повністю український продукт — адаптовано в операційну роботу ритейлера в рамках меморандуму про співпрацю з ГО «Громадський рух «Соціальна єдність». «Фокстрот» став першою компанією у сфері ритейлу, яка виступила ініціатором впровадження адаптації мережі до потреб нечуючих людей.

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«Втім, не зупиняючись на цьому, ми прямуємо далі в реалізації інших проєктів з підвищення фізичної та ментальної доступності. Так, нещодавно компанія провела професійний аудит магазинів на предмет доступності для маломобільних груп населення та взяла в роботу рекомендації щодо підвищення інклюзивності. Тож далі буде», — додала Леся Нікуліна.

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Зазначимо, що на початку 2024 року у компанії оголосили про намір трансформувати напрямок з інтеграції безбар’єрних сервісів у комплексну програму, що буде направлена на покращення комунікації з нечуючими покупцями, створення комфортних і рівних умов для клієнтів з різними потребами.

Проєкт «Безбар'єрний Фокстрот» реалізується з метою зміцнення принципів безбар’єрності як частини бізнес-процесів компанії та на підтримку ініціативи першої леді Олени Зеленської «Без бар’єрів».

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