Найбільший ритейлер електроніки і побутової техніки «Фокстрот» презентував проєкт корпоративної стратегії з безбар’єрної комунікації та обслуговування. У планах компанії на 2024 рік — трансформація проєкту з обслуговування людей з порушеннями слуху «Безбар’єрний «Фокстрот» у комплексну програму, що буде направлена на покращення комунікації з нечуючими покупцями, створення комфортних і рівних умов для клієнтів з різними потребами.

ВІДЕО ДНЯ

Зокрема, «Фокстрот» продовжить масштабування сервісу з обслуговування жестовою мовою в мережі магазинів і на сайті, а також планується запуск проєкту з відеооглядами техніки жестовою мовою. Зміни торкнуться і Програми лояльності задля актуалізації підходів у сегментації аудиторії і персоналізації пропозицій.

У частині фізичної доступності — на часі проведення аудиту в магазинах на безбар’єрність з подальшою адаптацією планограм існуючих і нових магазинів, оновлення обладнання.

Ще одне важливе завдання у рамках корпоративної стратегії з безбар’єрності Фокстрот — адаптація стандартів компанії, формування нової культури сприйняття шляхом системної роботи з персоналом і співдія з партнерськими організаціями. Робота з Mental Health-напрямком, проєкт «Дружні до ветеранів», посилення внутрішніх комунікацій і збору зворотного зв’язку — у пріоритеті HR-команди ритейлера.

РЕКЛАМА

«Сьогодні, як ніколи, актуальне питання зі створення рівних умов доступу до товарів та послуг, адже кожен українець заслуговує на толерантне ставлення, гідний рівень сервісу і розуміння під час обслуговування, — зазначає керівник відділу клієнтського сервісу компанії Людмила Воронецька. — У фокусі уваги Фокстрот на поточний рік — забезпечення безбар’єрного середовища в роздрібних магазинах і на сайті Foxtrot.ua з урахуванням потреб нечуючих покупців, людей з інвалідністю і ветеранів війни».

Що вже Фокстрот зробив у 2023 році:

РЕКЛАМА

у 10 магазинах інтегровано і підключено онлайн сервіс обслуговування жестовою мовою;

запущено і відпрацьовано механізм консультацій жестовою мовою на сайті;

>100 дзвінків щомісяця від покупців з порушеннями слуху;

розпочали співпрацю і навчання з Veteran Hub;

Mental Health: запустили внутрішню комунікацію, курси для співробітників та керівників, розділ на внутрішньому порталі, присвячений темі.

У березні 2024 року «Безбар'єрний Фокстрот» номіновано на звання кращого проєкту з впровадження інклюзивних рішень у Конкурсі соціальних ініціатив «Відповідальна країна 2.0» від видання MMR.ua за підтримки Delo.ua.

РЕКЛАМА

Зазначимо, Фокстрот з 2021 року є учасником спільноти «Бізнес без бар’єрів», яка об’єдналася навколо ініціативи першої леді Олени Зеленської «Без бар’єрів», спрямованої на створення рівних можливостей для всіх українців. Тому однією з перших комерційних компаній в Україні адаптує клієнтський сервіс з метою зруйнувати комунікативні, психологічні і фізичні бар’єри в обслуговуванні.

354

Читайте нас у Facebook