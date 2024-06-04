Можна отримати понад 11 тисяч: хто може оформити нову допомогу для дітей

Нещодавно в Україні запровадили новий вид соціальної допомоги для дітей, які залишилися без батьківського піклування — «Дитина не одна». Програма покликана підтримати родини, які тимчасово влаштовують до себе дітей, адже від початку повномасштабної війни за рік кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, збільшується приблизно на 4000, пояснює адвокат Олександр Головченко, який раніше розповідав, як учасникам бойових дій та їхнім дітям скористатися пільгами на освіту.

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«Виплати призначають за умови, що дитина позбавлена батьківського піклування ще не набула відповідного статусу та влаштована в родину родичів, знайомих, прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу.

Також допомога призначена для прийомних батьків і батьків-вихователів, які прийняли дитину без батьківського піклування.

Допомогу нараховують протягом усього часу, який потрібен на присвоєння дитині соціального статусу — близько 6 місяців".

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Допомога надається, коли батьки або один із батьків помер або загинув, за умови, що інший

не виконує своїх батьківських обов'язків;

перебуває в окупації або оточенні;

перебуває в розшуку як зниклий безвісти;

перебуває в полоні країни-агресора;

позбавлений волі державою-агресором.

«Виплати можуть отримати лише ті родини, які постійно мешкають на території України.

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Розмір виплат залежить від віку і становить:

для дітей до 6 років — 6 407 грн;

для дітей від 6 до 18 років — 7 990 грн;

для дітей до 6 років з інвалідністю — 8 970 грн;

для дітей від 6 до 18 років з інвалідністю — 11 186 грн".

Раніше повідомлялося, що допомога на дітей не залежить від сукупного доходу сім’ї.

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