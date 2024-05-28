Як учасникам бойових дій та їхнім дітям скористатися пільгами на освіту: адвокат дав поради

Близько мільйона захисників та захисниць України нині мають статус УБД. За законодавством їм гарантують певні пільги, як-от право на безоплатний проїзд в громадському транспорті чи безкоштовне користування певними медичними послугами. Також ветерани та їхні діти віком до 23 років мають низку освітніх пільг. Які це пільги та як ними скористатися, пояснив адвокат Олександр Головченко.

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«Пільги та знижки на навчання надаються як самим учасникам бойових дій, так і їхнім дітям. Вони поширюються на здобуття освіти за денною формою навчання у державних закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, — пояснює адвокат. — Зокрема, учасники бойових дій та їхні діти мають право на:

навчання за кошти місцевого або державного бюджету;

пільгові довгострокові кредити на навчання;

соціальні стипендії;

безоплатне забезпечення підручниками та доступ до інтернету в освітніх закладах;

першочергове поселення та безоплатне проживання у гуртожитках".

У процесі вступу до навчального закладу слід попередити приймальну комісію про наявність пільги, аби її внесли до державної бази. Після цього вона враховуватиметься при формуванні рейтингового списку, пояснює адвокат. Наступним кроком слід скласти вступні випробування чи пройти співбесіду.

«Якщо в результаті вам не вдалося одразу вступити на бюджет, то як учасник бойових дій (або дитина УБД) ви можете розраховувати, що вас переведуть на вакантне бюджетне місце. Учасники бойових дій та їхні діти можуть також розраховувати на отримання соціальної стипендії, якщо вони зараховані на бюджетну форму навчання та не мають академічної заборгованості».

Розміри щомісячної соціальної стипендії становлять:

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для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти — 450 гривень на місяць;

для студентів закладів фахової передвищої освіти — 890 гривень на місяць;

для студентів закладів вищої освіти, наукових установ — 1180 гривень на місяць.

Для оформлення соціальної стипендії варто звернутися до адміністрації навчального закладу та написати відповідну заяву, додавши до неї копію посвідчення учасника бойових дій. Якщо таке посвідчення ще не оформлене, достатньо надати довідку про безпосередню участь у бойових діях.

Раніше Олександр Головченко розповідав, як особам зі статусом УБД отримати знижку на «комуналку».

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