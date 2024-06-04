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Це не означає, що росіяни перестануть наступати: експерт про дозвіл бити американською зброєю по рф

20:02 5 червня 2024
Давид Шарп

США дали Україні дозвіл бити їхньою зброєю по території росії. Але лише по прикордонних районах, прилеглих до Харківської області. Проте це не означає, що російська армія миттєво припинить наступати, а Україна одразу поверне контроль над територіями. Так вважає ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп.

«Це, безперечно, важливий бонус. Можна використовувати навіть установки HIMARS, щоправда, не варіації з ATACMS, — каже Шарп. — Але йдеться про високоточні американські снаряди та артилерію — у цьому районі бойових дій уже вглибині росії. Це важливо з тактичного погляду, і навіть як знаковий прорив. Тому що дуже часто буває так: ось американці нарешті зважилися на прецедентний крок, і є шанс, що вони розширять ухвалення рішень — і на глибину, і на ширину, і на номенклатуру засобів».

На думку Шарпа, це добрий знак.

«Тепер країни одна за одною починають дозволяти застосовувати їхню зброю на території рф або принаймні у цих країнах починається серйозне обговорення такого питання. Отже, важливі зрушення відбулися і відбуваються, це безсумнівно», — сказав експерт.

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Раніше у Німеччині зробили важливу заяву щодо використання зброї по рф.

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