«Україна має право захищатися»: у Німеччині зробили важливу заяву щодо використання зброї по рф

Німеччина приєдналася до Сполучених Штатів у питанні надання Україні дозволу на ураження деяких цілей на російській території з далекобійної зброї, яку вони постачають. Це значна зміна політики, яка відбувається на тлі того, що виснажені українські війська втрачають позиції у війні, пише Washington Post.

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Уряд ФРН заявив, що Україна може використовувати зброю, яку постачає Німеччина, проти позицій, розташованих безпосередньо за кордоном, звідки росія здійснює свої атаки на Харків. Днем раніше президент США Джо Байден дав Києву зелене світло для завдавання удару у відповідь американською зброєю по російським військовим об'єктам, націленим на регіон. За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, Київ попросив у Вашингтона дозволу на використання зброї, наданої США, проти військ кремля, які накопичуються на російському боці кордону для нападів на територію України. Байден дав дозвіл на це, заявив Блінкен на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Празі.

Американські чиновники, які побажали залишитися невідомими, підкреслили, що політика США, яка закликає Україну не використовувати надані американцями ПЗРК, ракети великої дальності та інші боєприпаси для наступальних ударів на території росії, не змінилася.

Західні лідери не наважуються послабити обмеження на свої озброєння через ризик спровокувати президента росії путіна, який неодноразово попереджав, що пряме втручання Заходу може поставити світ на шлях ядерного конфлікту. Але оскільки рф нещодавно перехопила ініціативу на полі бою на певних ділянках лінії фронту, деякі західні лідери наполягають на зміні політики, що дозволить Києву завдавати ударів по військових базах на території росії за допомогою сучасної зброї великої дальності, наданої його західними партнерами.

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Більша і краще оснащена армія кремля використовує дефіцит українських військ і боєприпасів після тривалої затримки американської військової допомоги. Недостатнє військове виробництво в Західній Європі також сповільнило важливі поставки в Україну. У заяві німецького уряду зазначається, що протягом останніх тижнів росія готувала, координувала і здійснювала напади на Харківську область, зокрема, з територій, розташованих безпосередньо за кордоном з рф.

«Ми разом переконані, що Україна має право згідно з міжнародним правом захищатися від цих нападів, — йдеться у заяві. — Для цього вона також може використовувати зброю, надану для цієї мети відповідно до її міжнародно-правових зобов'язань, в тому числі й надану нами».

Питання про те, чи дозволяти Україні вражати цілі на російській території зброєю, наданою Заходом, залишається делікатним з того часу, як москва розпочала повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року.

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Глава НАТО Єнс Столтенберг заявив що підтримує зняття обмежень на використання Україною західних озброєнь, сказавши, що це «питання дотримання міжнародного права — права України на самооборону».

«путін хотів утримати союзників по НАТО від підтримки України. Але нас це не стримує і не стримуватиме», — сказав Столтенберг.

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Додамо, що міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом зазначив, що його країна взагалі не обмежувала використання Україною своєї зброї. А от міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що Рим не дозволить Києву використовувати італійську зброю за межами своєї території.

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