Шакіра, Кеті Перрі та Pitbull заспівають на весіллі азійського магната: скільки зірки зароблять за свої виступи

В нашій країні зараз гучні святкування обурюють українців. Але у світі, де немає війни, великих співаків наймають за величезні гроші, щоб вони співали перед різними мільйонерами на особистих подіях та святах. Останнє тріо, яке погодилося на це — Кеті Перрі, Шакіра та Pitbull, які виступлять для сина азіатського мільярдера, пише Мarca.

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Американський репер Pitbull

Колумбійська суперзірка і двоє американців будуть співати на весіллі Радхіки Мерчант і Ананта Амбані, сина найвідомішого магната і мільярдера Азії. Його батько, Мукеш Амбані, індійський мільярдер зі статками близько 113,7 мільярдів доларів, обіймає посаду керуючого директора компанії Reliance Industries і є 11-ю найбагатшою людиною у світі станом на 2024 рік.

58-річний мільярдер Вірен Мерчант — батько нареченої, родом з Індії, відомий тим, що став засновником глобальної фармацевтичної виробничої компанії Encore Healthcare, без вагань найняв цих зірок для виконання їхніх найкращих пісень.

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Згідно з кількома джерелами, Мерчант заплатить кожному з них понад шість мільйонів доларів, щоб вони могли стати зірками великої події на борту ексклюзивного круїзного лайнера, а також у величезному маєтку, де відбуватимуться їхні концерти.

Шакіра, Кеті Перрі та Pitbull виступлять перед аудиторією з близько 800 спеціальних гостей, серед яких будуть деякі з головних зірок Боллівуду, а також підприємці в галузі технологій, такі як Алія Бхатта і Ранбір Капур. Також будуть присутні колишній капітан збірної Індії з крикету МС Дхоні, засновник Facebook Марк Цукерберг і співзасновник Microsoft Білл Гейтс — всі вони будуть гостями Радхіки Мерчант і Ананта Амбані у цей радісний день.

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