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Шоу-бізнес

Кеті Перрі більше не виконуватиме одну зі своїх найкращих пісень: що сталося

21:59 29 березня 2024
Кеті Перрі

39-річна хітмейкерка Кеті Перрі, яка разом з Орландо Блумом відсвяткувала восьму річницю стосунків, жартома оголосила, що більше не зможе виконувати свій мега-хіт Wide Awake після того, як співачка Келлі Кларксон переспівала його під час ефіру шоу, пише Just jared.

Її кумедна реакція привернула багато уваги.

У «Шоу Келлі Кларксон» є постійна рубрика, де Келлі переспівує пісню іншого виконавця і додає до неї свій власний відтінок. Цього тижня вона заспівала пісню Wide Awake, яку виконує Кеті Перрі, і потрапила в усі потрібні ноти.

Побачивши обкладинку в Instagram, Кеті відреагувала на неї в коментарях.

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«Чорт забирай, я більше ніколи не зможу заспівати цю пісню», — пожартувала поп-зірка.

Раніше повідомлялося, що Меган Маркл і принц Гаррі побували на концерті Кеті Перрі.

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