Був дуже щасливим, коли вона народилася: стало відомо про реакцію Бреда Пітта на відмову Шайло від його прізвища

Бред Пітт «убитий горем» через рішення старшої дочки Шайло офіційно відмовитися від його прізвища.

60-річного актора сильно засмутили дії спадкоємиці, якій днями виповнилося 18 років, пише People.

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«Він в курсі і засмучений тим, що Шайло відмовилася від його прізвища. Він ніколи не відчував такої радості, як при її народженні. Він завжди хотів дочку, — повідомив виданню інсайдер. — Нагадування про те, що він втратив своїх дітей, звичайно, нелегко даються Бреду».

Інший інсайдер зазначив, що Пітт «як і раніше, дуже любить всіх своїх дітей і сумує за ними».

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Новина, що Шайло заявила про відмову від його прізвища стала для зоряного батька глибоким емоційним ударом та «розбила йому серце». Рішення Шайло з'явилося незабаром після того, як її молодша сестра Вів'єн також відмовилася від прізвища Пітт. Але Шайло стала першою, хто зробив це офіційно. Ця тенденція, за словами джерела, турбує Пітта, який болісно сприймає фізичне та емоційне віддалення від своїх дітей.

Зазначимо, що у Анджеліни Джолі та Бреда Пітта шестеро спільних дітей: прийомні — Меддокс, Захара та Пакс, а також біологічні — Шайло, Нокс та Вів'єн. Прийомні діти вже давно не спілкуються з Піттом. Пакс у соцмережах називав батька «жахливою людиною», яка тримає в страху своїх дітей, і «засранцем світового класу», а Захара вже виступала в коледжі, представляючись як Захара Марлі Джолі.

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Раніше в мережі з'являлася інформація про те, що Шайло має намір переїхати до батька і хоче, щоб батьки налагодили стосунки, але перед повноліттям вона змінила своє рішення.

Як відомо, Пітт і Джолі оголосили про розлучення ще в 2016 році, а судові розбирання продовжуються досі. І якщо питання про опіку зійшли нанівець, коли троє із шести дітей виросли, то битва за замок та виноробню Miraval триває.

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