Виїзд з України чоловіків з подвійним громадянством: прикордонники зробили важливе роз’яснення

В Україні діє режим воєнного стану й триває загальна мобілізація. У цей час виїзд за кордон заборонено чоловікам від 18 до 60 років.

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У вівторок, 4 червня, на сайті посольства США з'явилось повідомлення, що виїзд чоловіків-українців віком від 18 до 60 років, які мають подвійне громадянство, з України заборонений.

На це відреагували в Державній прикордонній службі (ДПСУ), назвавши повідомлення не коректним та нагадавши, що українське законодавство забороняє мати множинне громадянство й такі норми діяли завжди. Про це, зокрема, йшлося в коментарі речника ДПСУ Андрія Демченка РБК-Україна.

«Українське законодавство не визнає подвійного громадянства. Таким чином, під час перебування в Україні американсько-українські подвійні громадяни розглядаються виключно як громадяни України, і на них поширюються права та обов’язки громадян України. Відповідно до воєнного стану, в Україні чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено залишати країну», — йдеться в заяві.

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У посольстві додали, що, мовляв, раніше громадяни вказаної групи могли в'їжджати в Україну і потім виїжджати з неї, якщо вони знімали з обліку своє українське місце проживання і реєстрували американське місце проживання.

«За нашою інформацією, цей виняток було скасовано з 1 червня», — додали в посольстві США.

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Своєю чергою речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко пояснив, що у зв'язку з тим, що в Україні заборонено подвійне громадянство, громадяни України, які мають паспорт іншої країни, в першу чергу розглядаються виключно як громадяни нашої країни, і на них поширюються права та обов’язки громадян України.

Він пояснив, що такі норми діяли і раніше.

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«І до прикладу на кордоні прикордонники неодноразово виявляли громадян нашої країни, які на паспортному контролі видавали себе за іноземців. Такі громадяни завжди притягуються до визначеної законодавством відповідальності», — зауважив Демченко.

Водночас за його словами, не варто плутати з громадянами України, які постійно проживають за межами України і які мали у своїх документах відповідні відмітки про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання та відмітки (штамп) про взяття на постійний консульський облік у закордонній дипломатичній установі України.

Нагадаємо, чоловіки, які зняті з військового обліку, можуть покинути Україну. Крім того, після набуття чинності нового закону про мобілізацію тепер, під час перетину кордону буде обов’язковим наявність військово-облікових документів.

До того ж, чоловіки-українці, які перебувають за межами України, теж мають оновити свої дані. Це можна зробити дистанційно: електронною поштою, зателефонувавши на офіційний номер ТЦК або через електронний кабінет «Резерв+». Але тим, у кого в е-кабінеті з'явиться статус «у розшуку» необхідно повернутись до України та з'явитись до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. На тих, хто цього не зробить, чекає покарання.

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