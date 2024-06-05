У ПФУ пояснили, що буде із субсидіями після зростання тарифів на світло для населення

В Пенсіонному фонді України пояснили отримувачам субсидії, як начислюватиметься грошова допомога з огляду на зростання тарифів на електроенергію з 1 червня.

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«Постановою уряду „Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива“ передбачено, що перерахунок житлової субсидії в межах установленого строку її призначення без звернення громадян здійснюється, зокрема, у разі зміни розміру цін і тарифів на житлово-комунальні послуги», — зазначають в ПФУ та додають, що одержувачам уже призначених субсидій для здійснення перерахунку розмірів виплат в цьому випадку звертатись до органів Пенсійного фонду України не потрібно.

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Такий перерахунок буде проведено автоматично. Оскільки зростання тарифу на електроенергію відбулося з 1 червня, сума перерахованої субсидії буде відображена у виплаті за червень, яку одержувачі отримають у наступному місяці — липні.

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Раніше в Мінсоцполітики повідомляли, що для забезпечення підтримки уразливих верств населення Харківщини, уряд вирішив збільшити для мешканців області та обласного центру на нинішній неопалювальний сезон (з травня по вересень включно) розмір пільг та субсидій на електроенергію.

Фото Pixabay

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